Elden Ring doczeka się kolejnych nowości? Twórcy mają „jeszcze kilka pomysłów”

Elden Ring zdobyło tytuł „Gry roku” na The Game Awards 2022. Tuż przed wspomnianym wydarzeniem tytuł został natomiast wzbogacony o Koloseum – darmowy dodatek nastawiony na rozgrywkę PvP. Okazuje się jednak, że fani najnowszej produkcji From Software mogą liczyć na kolejne atrakcje. Hidetaka Miyazaki – reżyser gry – zdradził bowiem, że deweloperzy mają „jeszcze kilka pomysłów” na rozbudowanie swojego dzieła.

From Software zamierza dalej rozwijać Elden Ring

Powyższą informacją Miyazaki podzielił się w trakcie wspomnianej gali The Game Awards 2022. Reżyser Elden Ring poinformował, że wraz z zespołem chciałby dodać do gry kilka dodatkowych elementów. Deweloper podkreślił również, że zdobycie statuetki za tytuł najlepszej gry 2022 roku „jeszcze bardziej podbudowało” studio.



Niestety Miyazaki nie podzielił się żadnymi szczegółami na temat ewentualnych nowości. Miłośnikom Elden Ring nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać informacji na temat kolejnych atrakcji, które zamierzają przygotować deweloperzy ze studia From Software.



Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia From Software, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring - recenzja. Opus magnum From Software.