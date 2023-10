Egzorcysta: Wyznawca, mimo fatalnych recenzji, zaliczył bardzo udany start

Egzorcysta: Wyznawca bardzo dobrze wystartował i w samym USA w premierowy weekend zarobił 28 mln dolarów . Jest to co prawda nieco poniżej zakładanych 30 mln, ale po fali krytyki jaka wylała się na ten horror, można mówić o swego rodzaju sukcesie .

Recenzenci byli zgodni w ocenach, podkreślając, że film jest kiepską namiastką wielkiego poprzednika i żeruje na nostalgii widzów, ale nie ma nic do zaoferowania. Dziennikarz Vanity Fair napisał o nim wprost, że jest to „okradanie grobów”, a w Los Angeles Times określono widowisko, jako niezwykle wyczerpujące. Z kolei Collider nazwał nowy horror „płytką kontynuacją”, a BBC potępiła go jako „zdzierstwo prowadzące bezpośrednio do transmisji strumieniowej”.

Egzorcysta: Wyznawca zaliczył udaną premierę

Nic więc dziwnego, że ten obiecujący debiut jest zaskoczeniem, zwłaszcza że horror uzyskał wynik 23% w serwisie Rotten Tomatoes i ocenę 5,2 w serwisie IMDb.