Resident Evil Survival Unit w nowym zwiastunie. Powrót kultowych postaci i prezentacja nowego przeciwnika

Capcom ujawnił nowe szczegóły swojego kolejnego Resident Evil.
Obok Resident Evil Requiem, o którym niedawno poznaliśmy nowe szczegóły, Capcom pracuje również na drugą grą z serii. Resident Evil Survival Unit to mobilna odsłona serii, która ma zadebiutować na całym świecie jeszcze w tym roku. Najnowszy filmowy zwiastun z klimatyczną muzyką zespołu Queen Bee, prezentuje szeroką gamę grywalnych postaci oraz przerażających bossów, w tym zarówno powracających złoczyńców z wcześniejszych odsłon, jak i zupełnie nową, intrygującą bestię.
Resident Evil Survival Unit – nowy zwiastun mobilnej gry
Gracze będą mogli wcielić się w kultowych bohaterów serii. W zwiastunie pojawiają się Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield oraz Carlos Oliveira, a także nowa, anonimowa postać, której rola w fabule pozostaje owiana tajemnicą. Wybór postaci ma być kluczowy w budowaniu strategii, co sugeruje, że każda z nich będzie dysponować unikalnymi umiejętnościami i stylem walki.
Zaprezentowani przeciwnicy z pewnością ucieszą fanów długiej historii marki. Wśród bossów można dostrzec zmutowanego aligatora z Resident Evil 2, bezlitosnego Mr. X, kultowego Nemesisa, a także zupełnie nową istotę o imieniu Mortem. To skrzydlaty potwór z wężami przypominającymi włosy Meduzy, zaprojektowany przez Yoshitakę Amano, legendę japońskiej ilustracji znaną m.in. z serii Final Fantasy oraz Vampire Hunter D.
GramTV przedstawia:
Za oprawę wizualną zwiastuna odpowiada studio animacji Quebico, które wcześniej pracowało nad filmem Resident Evil: Death Island. Styl animacji nawiązuje do mrocznej atmosfery filmowych adaptacji marki, jednocześnie wprowadzając dynamiczne ujęcia podkreślające charakter gry. Warstwę muzyczną tworzy utwór Mountain Hunt w wykonaniu japońskiego zespołu Queen Bee, co dodatkowo nadaje materiałowi unikalnego klimatu.
Resident Evil Survival Unit powstaje we współpracy Capcomu, Joycity Corporation i Aniplex. Produkcja będzie mobilną strategią z elementami taktycznej walki, a jej premiera obejmie Japonię, Koreę, Amerykę Północną, Europę oraz inne regiony Azji. Zapowiedzi sugerują, że twórcy połączą intensywną akcję znaną z serii z nowymi mechanikami strategicznymi, oferując fanom świeże spojrzenie na świat opanowany przez wirusa i mutantów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!