Resident Evil Survival Unit w nowym zwiastunie. Powrót kultowych postaci i prezentacja nowego przeciwnika

Obok Resident Evil Requiem, o którym niedawno poznaliśmy nowe szczegóły, Capcom pracuje również na drugą grą z serii. Resident Evil Survival Unit to mobilna odsłona serii, która ma zadebiutować na całym świecie jeszcze w tym roku. Najnowszy filmowy zwiastun z klimatyczną muzyką zespołu Queen Bee, prezentuje szeroką gamę grywalnych postaci oraz przerażających bossów, w tym zarówno powracających złoczyńców z wcześniejszych odsłon, jak i zupełnie nową, intrygującą bestię.

Resident Evil Survival Unit – nowy zwiastun mobilnej gry

Gracze będą mogli wcielić się w kultowych bohaterów serii. W zwiastunie pojawiają się Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield oraz Carlos Oliveira, a także nowa, anonimowa postać, której rola w fabule pozostaje owiana tajemnicą. Wybór postaci ma być kluczowy w budowaniu strategii, co sugeruje, że każda z nich będzie dysponować unikalnymi umiejętnościami i stylem walki.