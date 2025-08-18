Popularna strzelanka debiutuje na konsolach z darmową kampanią fabularną

Delta Force ma konkurować z największymi seriami militarnych FPS-ów, w tym z Battlefieldem, oferując bogatą zawartość już od pierwszego dnia i model free-to-play. W nowym materiale wideo deweloperzy oprowadzają graczy po funkcjach konsolowej wersji, w tym m.in. po opcjach personalizacji oraz mechanice odblokowywania przedmiotów.

W tej ekscytującej darmowej kampanii wciel się w elitarnego operatora Delta Force i przeżyj na nowo jedną z najbardziej ikonicznych operacji wojskowych, gdzie pozornie prosta misja pojmania zamienia się w niemożliwą ewakuację.

LEGENDARE BATALIE, NA NOWO OPOWIEDZIANA

Napędzany przez Unreal Engine 5, BLACK HAWK DOWN dostarcza zapierających dech w piersiach wizualizacji, przenosząc cię do Mogadiszu jak nigdy dotąd.

Dzięki niespotykanemu poziomowi szczegółowości i różnorodnym misjom, każdy zakątek miasta opowiada historię, a każda potyczka wydaje się prawdziwa i pełna emocji.

SPRAWDŹ SWOJE GRANICE

To wymaga hartu ducha, determinacji i poświęcenia, by stać się legendą. BLACK HAWK DOWN to ostateczny test umiejętności, wymagający od ciebie absolutnie wszystkiego.

To nie jest strzelnica — to wojna. Każdy ruch może być twoim ostatnim, a przetrwanie nigdy nie jest gwarantowane.