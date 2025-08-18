Popularna strzelanka debiutuje na konsolach z darmową kampanią fabularną

Rywal Battlefield oferuje Black Hawk Down w kooperacji.
Delta Force, darmowa strzelanka sieciowa od TiMi Studio, jutro zadebiutuje na konsolach. Po premierze na PC gra trafi 19 sierpnia na PS5 i Xbox Series X/S, wprowadzając do gatunku element, którego brakowało konkurencji – bezpłatną kampanię fabularną Black Hawk Down, możliwą do rozegrania w trybie kooperacji.
Delta Force – co zaoferuje konsolowa wersja?
Delta Force wystartuje z zestawem 13 map, ponad 50 rodzajami broni i 11 pojazdami, a także z pełnym wsparciem crossplayu. Oprócz kampanii gracze będą mogli spróbować sił w trybie Warfare oraz w module Operations, wzorowanym na extraction shooterach. Twórcy przygotowali także specjalne nagrody dla osób logujących się do gry w najbliższych dniach – to część świętowania konsolowej premiery.
Delta Force ma konkurować z największymi seriami militarnych FPS-ów, w tym z Battlefieldem, oferując bogatą zawartość już od pierwszego dnia i model free-to-play. W nowym materiale wideo deweloperzy oprowadzają graczy po funkcjach konsolowej wersji, w tym m.in. po opcjach personalizacji oraz mechanice odblokowywania przedmiotów.
W tej ekscytującej darmowej kampanii wciel się w elitarnego operatora Delta Force i przeżyj na nowo jedną z najbardziej ikonicznych operacji wojskowych, gdzie pozornie prosta misja pojmania zamienia się w niemożliwą ewakuację.
LEGENDARE BATALIE, NA NOWO OPOWIEDZIANA
Napędzany przez Unreal Engine 5, BLACK HAWK DOWN dostarcza zapierających dech w piersiach wizualizacji, przenosząc cię do Mogadiszu jak nigdy dotąd.
Dzięki niespotykanemu poziomowi szczegółowości i różnorodnym misjom, każdy zakątek miasta opowiada historię, a każda potyczka wydaje się prawdziwa i pełna emocji.
SPRAWDŹ SWOJE GRANICE
To wymaga hartu ducha, determinacji i poświęcenia, by stać się legendą. BLACK HAWK DOWN to ostateczny test umiejętności, wymagający od ciebie absolutnie wszystkiego.
To nie jest strzelnica — to wojna. Każdy ruch może być twoim ostatnim, a przetrwanie nigdy nie jest gwarantowane.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!