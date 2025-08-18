Nadchodząca gra z kultowej serii również pojawi się na Gamescom. Fani oczekują na ważne informacje

Ekskluzywny wywiad z twórcami odbędzie się 21 sierpnia.
Silent Hill f ponownie znajdzie się w centrum uwagi podczas nadchodzącego Gamescomu. Konami potwierdziło, że 21 sierpnia w ramach transmisji Xbox odbędzie się ekskluzywny wywiad z producentem serii Motoi Okamoto oraz reżyserem z NeoBards Entertainment, Alem Yangiem.
Silent Hill f – co pokażą twórcy na Gamescomie?
Na dwa dni przed rozmową, 19 sierpnia, Silent Hill f otrzyma nowy zwiastun w trakcie Opening Night Live. Wystąpienie Okamoto i Yanga może zatem posłużyć do omówienia szczegółów ujawnionych w materiale, a także do zdradzenia dodatkowych informacji o rozgrywce. Nie jest wykluczone, że fani zobaczą też fragmenty nowego gameplayu.
Silent Hill f to najnowsza odsłona kultowej serii survival horrorów, przygotowywana przez Konami we współpracy ze studiem NeoBards Entertainment. Produkcja przeniesie graczy do Japonii lat 60., gdzie mroczna atmosfera i elementy psychologicznego horroru mają stanowić główny punkt doświadczenia.
Japonia, lata 60. XX wieku. Na leżące na uboczu miasto Ebisugaoka, w którym mieszka Hinako Shimizu, opada mgła, pogrążając wszystko w oparach koszmaru.
Aby przetrwać pośród zapadłej ciszy i gęstniejącej mgły, Hinako musi przemierzać kręte ścieżki Ebisugaoki, rozwiązując złożone zagadki i stawiając czoło dziwacznym potworom.
Świat Hinako powstał w wyobraźni słynnego pisarza Ryukishiego07. Ciesz oczy piękną grafiką przy akompaniamencie niesamowitej muzyki (m.in. autorstwa Akiry Yamaoki) i zanurz się w fascynującej opowieści o wątpliwościach, żalach i nieuniknionych wyborach. Czy Hinako otworzy się na piękno kryjące się w grozie czy podda się nadchodzącemu szaleństwu?
Odkryj nowy rozdział serii SILENT HILL i poznaj horror psychologiczny osadzony w niesamowitej scenerii Japonii.
