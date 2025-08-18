Nadchodząca gra z kultowej serii również pojawi się na Gamescom. Fani oczekują na ważne informacje

Silent Hill f ponownie znajdzie się w centrum uwagi podczas nadchodzącego Gamescomu. Konami potwierdziło, że 21 sierpnia w ramach transmisji Xbox odbędzie się ekskluzywny wywiad z producentem serii Motoi Okamoto oraz reżyserem z NeoBards Entertainment, Alem Yangiem.

Silent Hill f – co pokażą twórcy na Gamescomie?

Na dwa dni przed rozmową, 19 sierpnia, Silent Hill f otrzyma nowy zwiastun w trakcie Opening Night Live. Wystąpienie Okamoto i Yanga może zatem posłużyć do omówienia szczegółów ujawnionych w materiale, a także do zdradzenia dodatkowych informacji o rozgrywce. Nie jest wykluczone, że fani zobaczą też fragmenty nowego gameplayu.

