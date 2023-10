Egzorcysta: Wyznawca w ogniu krytyki. Universal wydał na niego ogromne pieniądze

Universal z pewnością nie zaliczy premiery filmu Egzorcysta: Wyznawca do udanych. Mimo ogromnych pieniędzy wydanych na ten horror, krytycy oceniają go fatalnie.

Nowe widowisko zrealizowane przez Davida Gordona Greena miało nie odbiegać od swojego pierwowzoru i solidnie wystraszyć widownię. Okazuje się, że nie dorasta do piet kultowego filmu Williama Friedkina z 1973 roku.

Recenzenci są na razie zgodni w ocenach, podkreślając, że film jest kiepską namiastką wielkiego poprzednika i żeruje na nostalgii widzów, ale nie ma nic do zaoferowania. Dziennikarz Vanity Fair napisał o nim wprost, że jest to „okradanie grobów”, a w Los Angeles Times określono widowisko, jako niezwykle wyczerpujące. Z kolei Collider nazwał nowy horror „płytką kontynuacją”, a BBC potępiła go jako „zdzierstwo prowadzące bezpośrednio do transmisji strumieniowej”.

Egzorcysta: Wyznawca z fatalnymi pierwszymi recenzjami

Minęło pięćdziesiąt lat, odkąd po raz pierwszy poznaliśmy Pazuzu, a teraz wydaje się, że stwór powrócił, gotowy zadać ból kolejnej niczego niepodejrzewającej rodzinie. Kiedy bowiem dwie młode dziewczyny znikają w lesie i wracają jako coś zupełnie innego, to Ellen Burstyn zostaje wezwana do walki z siłami ciemności, wykorzystując doświadczenie z przypadku własnej córki. Krótko mówiąc, to oldschoolowy horror, a zaskakująco klimatyczny zwiastun możecie obejrzeć poniżej.