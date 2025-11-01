Zaloguj się lub Zarejestruj

EA twierdzi, że „swoboda twórcza” i stawanie na graczy pozostaną nienaruszone. Wykup firmy ma działać na rzecz rozwoju

Radosław Krajewski
2025/11/01 20:00
Korporacja uważa, że po sprzedaży nic się w jej działaniu nie zmieni. Ale czy to uspokoi graczy.

Po tygodniach niepewności i spekulacji dotyczących przejęcia Electronic Arts przez konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzi m.in. Public Investment Fund Arabii Saudyjskiej, amerykański wydawca gier zabrał głos w sprawie obaw pracowników i graczy. Zaktualizowany dokument, udostępniony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, ma rozwiać wątpliwości dotyczące przyszłości firmy, zwłaszcza w kontekście zadłużenia w wysokości 20 miliardów dolarów, które EA ma przejąć po sfinalizowaniu transakcji.

Dragon Age: The Veilguard
Dragon Age: The Veilguard

Electronic Arts obiecuje zachować “swobodę twórczą”

Jedno z najczęściej pojawiających się pytań dotyczyło tego, czy ogromne zadłużenie wpłynie na rozwój gier i inwestycje. W odpowiedzi firma zapewniła, że sytuacja finansowa nie ograniczy jej ambicji.

Nie. Dzięki silnej pozycji gotówkowej będziemy kontynuować rozwój zarówno organiczny, jak i poprzez przejęcia, nawet przy nowym zadłużeniu – podkreślono w komunikacie.

Według EA, konsorcjum inwestycyjne, w którego skład, poza PIF, wchodzą fundusz Silver Lake i Affinity Partners, planuje aktywnie inwestować w rozwój spółki, by przyspieszyć innowacje i otworzyć nowe możliwości biznesowe.

Konsorcjum wierzy w naszą wizję, w nasze przywództwo i w siłę naszych zespołów. Inwestują w EA, ponieważ są przekonani, że jesteśmy wyjątkowo przygotowani, by wyznaczać kierunek przyszłości rozrywki – czytamy w oświadczeniu.

Firma zapewniła także, że po przejęciu zachowa pełną autonomię twórczą. To ważne zapewnienie, ponieważ wśród społeczności graczy i deweloperów pojawiały się obawy o możliwą cenzurę czy zmianę tonu narracyjnego w grach pod wpływem nowych właścicieli.

EA zachowa kontrolę nad procesem twórczym, a nasza dotychczasowa swoboda artystyczna i wartości skoncentrowane na graczu pozostaną nienaruszone – zaznaczono w komunikacie.

W innym fragmencie podkreślono, że misja firmy, „Inspire the World to Play”, pozostanie niezmienna:

Konsorcjum wierzy w nasz kierunek, w nasze przywództwo i w skupienie na tworzeniu gier, historii i treści, które odzwierciedlają różnorodne doświadczenia graczy na całym świecie. Inwestują w kreatywność, która definiuje EA – dodano.

Nowy dokument odnosi się również do wątpliwości dotyczących kultury organizacyjnej i potencjalnych zwolnień. EA zapewnia, że nie planuje „natychmiastowych zmian” w zatrudnieniu ani w strukturze studiów, a dotychczasowa dyscyplina operacyjna i koncentracja na jakości mają pozostać fundamentem działalności firmy.

Choć część graczy nadal patrzy z nieufnością na saudyjskie zaangażowanie w branżę gier, EA próbuje przedstawić przejęcie jako szansę na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji na rynku. Firma podkreśla, że jako prywatna spółka zamierza w większym stopniu skupić się na długofalowych projektach, a nie na doraźnych wynikach giełdowych.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/ea-claims-our-creative-freedom-and-player-first-values-will-remain-intact-after-buyout-and-even-with-the-new-debt-of-usd20-billion-it-will-work-to-grow-the-company/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

