EA twierdzi, że „swoboda twórcza” i stawanie na graczy pozostaną nienaruszone. Wykup firmy ma działać na rzecz rozwoju

Korporacja uważa, że po sprzedaży nic się w jej działaniu nie zmieni. Ale czy to uspokoi graczy.

Po tygodniach niepewności i spekulacji dotyczących przejęcia Electronic Arts przez konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzi m.in. Public Investment Fund Arabii Saudyjskiej, amerykański wydawca gier zabrał głos w sprawie obaw pracowników i graczy. Zaktualizowany dokument, udostępniony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, ma rozwiać wątpliwości dotyczące przyszłości firmy, zwłaszcza w kontekście zadłużenia w wysokości 20 miliardów dolarów, które EA ma przejąć po sfinalizowaniu transakcji. Electronic Arts obiecuje zachować “swobodę twórczą” Jedno z najczęściej pojawiających się pytań dotyczyło tego, czy ogromne zadłużenie wpłynie na rozwój gier i inwestycje. W odpowiedzi firma zapewniła, że sytuacja finansowa nie ograniczy jej ambicji.

Nie. Dzięki silnej pozycji gotówkowej będziemy kontynuować rozwój zarówno organiczny, jak i poprzez przejęcia, nawet przy nowym zadłużeniu – podkreślono w komunikacie. Według EA, konsorcjum inwestycyjne, w którego skład, poza PIF, wchodzą fundusz Silver Lake i Affinity Partners, planuje aktywnie inwestować w rozwój spółki, by przyspieszyć innowacje i otworzyć nowe możliwości biznesowe. Konsorcjum wierzy w naszą wizję, w nasze przywództwo i w siłę naszych zespołów. Inwestują w EA, ponieważ są przekonani, że jesteśmy wyjątkowo przygotowani, by wyznaczać kierunek przyszłości rozrywki – czytamy w oświadczeniu. Firma zapewniła także, że po przejęciu zachowa pełną autonomię twórczą. To ważne zapewnienie, ponieważ wśród społeczności graczy i deweloperów pojawiały się obawy o możliwą cenzurę czy zmianę tonu narracyjnego w grach pod wpływem nowych właścicieli. EA zachowa kontrolę nad procesem twórczym, a nasza dotychczasowa swoboda artystyczna i wartości skoncentrowane na graczu pozostaną nienaruszone – zaznaczono w komunikacie.

W innym fragmencie podkreślono, że misja firmy, „Inspire the World to Play”, pozostanie niezmienna: Konsorcjum wierzy w nasz kierunek, w nasze przywództwo i w skupienie na tworzeniu gier, historii i treści, które odzwierciedlają różnorodne doświadczenia graczy na całym świecie. Inwestują w kreatywność, która definiuje EA – dodano. Nowy dokument odnosi się również do wątpliwości dotyczących kultury organizacyjnej i potencjalnych zwolnień. EA zapewnia, że nie planuje „natychmiastowych zmian” w zatrudnieniu ani w strukturze studiów, a dotychczasowa dyscyplina operacyjna i koncentracja na jakości mają pozostać fundamentem działalności firmy. Choć część graczy nadal patrzy z nieufnością na saudyjskie zaangażowanie w branżę gier, EA próbuje przedstawić przejęcie jako szansę na dalszy rozwój i wzmocnienie pozycji na rynku. Firma podkreśla, że jako prywatna spółka zamierza w większym stopniu skupić się na długofalowych projektach, a nie na doraźnych wynikach giełdowych. Kulisy przejęcia Electronic Arts – jak bardzo jest to zła wiadomość?

