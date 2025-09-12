EA Sports FC 26 z kolejnymi szczegółami. Ujawniono wymagania sprzętowe na PC

W tym tygodniu poznaliśmy najlepszych zawodników Ekstraklasy w EA Sports FC 26. Od premiery wspomnianej produkcji dzielą nas już natomiast tylko dwa tygodnie. Nic więc dziwnego, że Electronic Arts postanowiło podzielić się kolejnymi szczegółami i ujawniło oficjalne wymagania sprzętowe tegorocznej odsłony serii EA Sports FC.

Electronic Arts ujawnia wymagania sprzętowe EA Sports FC 26 na PC

Electronic Arts przedstawiło zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe EA Sports FC 26. Spełnienie tych pierwszych pozwoli uruchomić wspomnianą produkcję w 60 FPS i rozdzielczości 720p. Do rozgrywki w 60 klatkach na sekundę i Full HD potrzebny będzie natomiast pecet wyposażony m.in. w procesor Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 7 2700X oraz kartę graficzną o pamięci 6 GB.