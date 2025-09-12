Zaloguj się lub Zarejestruj

EA Sports FC 26 z kolejnymi szczegółami. Ujawniono wymagania sprzętowe na PC

Mikołaj Ciesielski
2025/09/12 17:10
0
0

Premiera już za dwa tygodnie.

W tym tygodniu poznaliśmy najlepszych zawodników Ekstraklasy w EA Sports FC 26. Od premiery wspomnianej produkcji dzielą nas już natomiast tylko dwa tygodnie. Nic więc dziwnego, że Electronic Arts postanowiło podzielić się kolejnymi szczegółami i ujawniło oficjalne wymagania sprzętowe tegorocznej odsłony serii EA Sports FC.

EA Sports FC 26
EA Sports FC 26

Electronic Arts ujawnia wymagania sprzętowe EA Sports FC 26 na PC

Electronic Arts przedstawiło zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe EA Sports FC 26. Spełnienie tych pierwszych pozwoli uruchomić wspomnianą produkcję w 60 FPS i rozdzielczości 720p. Do rozgrywki w 60 klatkach na sekundę i Full HD potrzebny będzie natomiast pecet wyposażony m.in. w procesor Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 7 2700X oraz kartę graficzną o pamięci 6 GB.

EA Sports FC 26 – minimalne wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 10/11 (64-bit);
  • Procesor: Intel Core i5-6600k lub AMD Ryzen 5 1600;
  • Pamięć RAM: 8 GB;
  • Karta graficzna: NVIDIA GTX 1050 Ti lub AMD RX 570 (4 GB VRAM);
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 100 GB;
  • DirectX: Version 12;
  • Sieć: Szerokopasmowe łącze internetowe;
  • Uwagi: rozdzielczość 720p i 60 FPS przy niskich ustawieniach graficznych.

GramTV przedstawia:

EA Sports FC 26 – zalecane wymagania sprzętowe:

  • System operacyjny: Windows 10/11 (64-bit);
  • Procesor: Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 7 2700X;
  • Pamięć RAM: 12 GB;
  • Karta graficzna: NVIDIA GTX 1660 lub AMD RX 5600 XT (6 GB VRAM);
  • Wolne miejsce na dysku twardym: 100 GB;
  • DirectX: Version 12;
  • Sieć: Szerokopasmowe łącze internetowe;
  • Uwagi: rozdzielczość 1080p i 60 FPS przy średnich ustawieniach graficznych.

Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera EA Sports FC 26 zaplanowana jest na 26 września 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych wspomnianą produkcją zachęcamy również do lektury: EA Sports FC 26 ze zmianami w FUT, karierze i rozgrywce. Gra zapowiada się rewelacyjnie.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3405690/view/497206462586552842

Tagi:

News
PC
Electronic Arts
wymagania sprzętowe
EA Sports
minimalne wymagania sprzętowe
zalecane wymagania sprzętowe
piłka nożna
gra sportowa
EA SPORTS FC
EA Sports FC 26
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112