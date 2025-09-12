EA Sports FC 26 z kolejnymi szczegółami. Ujawniono wymagania sprzętowe na PC

W tym tygodniu poznaliśmy najlepszych zawodników Ekstraklasy w EA Sports FC 26. Od premiery wspomnianej produkcji dzielą nas już natomiast tylko dwa tygodnie. Nic więc dziwnego, że Electronic Arts postanowiło podzielić się kolejnymi szczegółami i ujawniło oficjalne wymagania sprzętowe tegorocznej odsłony serii EA Sports FC.
Electronic Arts ujawnia wymagania sprzętowe EA Sports FC 26 na PC
Electronic Arts przedstawiło zarówno minimalne, jak i rekomendowane wymagania sprzętowe EA Sports FC 26. Spełnienie tych pierwszych pozwoli uruchomić wspomnianą produkcję w 60 FPS i rozdzielczości 720p. Do rozgrywki w 60 klatkach na sekundę i Full HD potrzebny będzie natomiast pecet wyposażony m.in. w procesor Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 7 2700X oraz kartę graficzną o pamięci 6 GB.
EA Sports FC 26 – minimalne wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 10/11 (64-bit);
Procesor: Intel Core i5-6600k lub AMD Ryzen 5 1600;
Pamięć RAM: 8 GB;
Karta graficzna: NVIDIA GTX 1050 Ti lub AMD RX 570 (4 GB VRAM);
Wolne miejsce na dysku twardym: 100 GB;
DirectX: Version 12;
Sieć: Szerokopasmowe łącze internetowe;
Uwagi: rozdzielczość 720p i 60 FPS przy niskich ustawieniach graficznych.
EA Sports FC 26 – zalecane wymagania sprzętowe:
System operacyjny: Windows 10/11 (64-bit);
Procesor: Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 7 2700X;
Pamięć RAM: 12 GB;
Karta graficzna: NVIDIA GTX 1660 lub AMD RX 5600 XT (6 GB VRAM);
Wolne miejsce na dysku twardym: 100 GB;
DirectX: Version 12;
Sieć: Szerokopasmowe łącze internetowe;
Uwagi: rozdzielczość 1080p i 60 FPS przy średnich ustawieniach graficznych.
