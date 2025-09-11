Ekstraklasa w EA Sports FC 26 bez złotych kart. Grosicki i Ishak najwyżej ocenieni

EA Sports kontynuuje tydzień prezentacji statystyk piłkarzy w swojej najnowszej odsłonie serii – ostatnio poznaliśmy najlepszych na świecie zawodników. Tym razem poznaliśmy najlepszych zawodników z Ekstraklasy. Niestety żaden z nich nie otrzymał złotej karty (75+), a najwyżej ocenieni zawodnicy to Kamil Grosicki, Mikael Ishak, Jesus Imaz oraz Sebastian Szymański – wszyscy z oceną ogólną 74.

EA Sports FC 26 – czołówka Ekstraklasy

Poza wymienioną czwórką wśród najlepszych znaleźli się także m.in. Josué, Dominik Marczuk i Łukasz Zwoliński, którzy również otrzymali oceny w przedziale srebrnym. Pokazuje to, jak duża przepaść dzieli polską ligę od czołowych europejskich rozgrywek, gdzie wiele kart ma oceny powyżej 80.

