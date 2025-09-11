Zaloguj się lub Zarejestruj

Ekstraklasa w EA Sports FC 26 bez złotych kart. Grosicki i Ishak najwyżej ocenieni

Mikołaj Berlik
2025/09/11 15:30
Poznaliśmy najlepszych zawodników polskiej ligi w najnowszej odsłonie serii piłkarskiej od EA.

EA Sports kontynuuje tydzień prezentacji statystyk piłkarzy w swojej najnowszej odsłonie serii – ostatnio poznaliśmy najlepszych na świecie zawodników. Tym razem poznaliśmy najlepszych zawodników z Ekstraklasy. Niestety żaden z nich nie otrzymał złotej karty (75+), a najwyżej ocenieni zawodnicy to Kamil Grosicki, Mikael Ishak, Jesus Imaz oraz Sebastian Szymański – wszyscy z oceną ogólną 74.

EA Sports FC 26
EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 – czołówka Ekstraklasy

Poza wymienioną czwórką wśród najlepszych znaleźli się także m.in. Josué, Dominik Marczuk i Łukasz Zwoliński, którzy również otrzymali oceny w przedziale srebrnym. Pokazuje to, jak duża przepaść dzieli polską ligę od czołowych europejskich rozgrywek, gdzie wiele kart ma oceny powyżej 80.

Warto też dodać, że w grze nie zabraknie charakterystycznych stadionów, trykotów i oprawy meczowej znanej z PKO BP Ekstraklasy. Dzięki temu gracze będą mogli w pełni odwzorować rozgrywki rodzimej ligi w trybie Ultimate Team i karierze, mimo że jej zawodnicy nie osiągają poziomu najlepszych piłkarzy z Premier League czy La Ligi.

Przedsprzedaż EA Sports FC 26 jest już dostępna. Globalna premiera gry odbędzie się 26 września 2025 roku na PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Posiadacze edycji Ultimate zagrają wcześniej – od 19 września.

Mikołaj Berlik
