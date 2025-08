EA Sports FC 26 ze zmianami w FUT, karierze i rozgrywce. Gra zapowiada się rewelacyjnie

W przypadku rokrocznie wydawanych produkcji nieustannie powraca ten sam temat - czy nowości wprowadzone w kolejnej odsłonie istotnie uzasadniają wydanie zupełnie nowej gry, a nie aktualizacji do poprzedniczki? Zdania, jak zwykle, są oczywiście podzielone. Od długiego czasu staram się jednak tłumaczyć, że tak naprawdę zmiany proponowane w następnych częściach danej serii adresowane są przede wszystkim do weteranów. Do graczy, którzy z poprzedniczką (a w zasadzie z poprzedniczkami) spędzili jeśli nie setki, to nawet tysiące godzin. Bo - umówmy się - gracze okazjonalni z pewnością nie zauważą różnicy. I to nie dlatego, że jej nie ma (a przecież jest), ale z zupełnie innego powodu - nie spędzili z serią odpowiednio dużo czasu.

Wybaczcie ten przydługi wstęp, ale idealnie on obrazuje to, co “dotyka” EA Sports FC 26. Jeszcze przed premierą można spotkać się z komentarzami graczy, którzy uważają, że to ta sama gra, co rok temu, ale zapakowana w nowe pudełko. Otóż nic bardziej mylnego. Zwłaszcza, że musiałem się dwoić i troić, by “sprzedać wam” wszystkie istotne informacje na temat najpopularniejszych trybów rozgrywki i samego gameplayu w miarę krótkim, lecz treściwym artykule (a i tak wyszedł dość obszerny materiał). Uprzedzając pytanie, które brzmi “a co tam nowego w FC?” spieszę z odpowiedziami. Będzie ich całkiem sporo. No to jedziemy!

Zmiany, zmiany, zmiany - rozgrywka w EA Sports FC 26

Autorzy gry EA Sports FC 26 wielokrotnie podkreślają, że implementują zmiany w oparciu o feedback społeczności. Wszystko po to, aby gra była jeszcze lepsza i bardziej responsywna niż przed rokiem. Jako że postawili sobie za cel zadowolenie wszystkich graczy, w najnowszej odsłonie serii pojawią się dwie opcje zabawy. Mowa w tym przypadku o: Competitive Gameplay (zoptymalizowanym pod responsywność, precyzję i szybkość reakcji - domyślnie aktywowanym w trybach online jak Football Ultimate Team czy Clubs), a także Authentic Gameplay (nastawionym na realizm, naturalne, a co za tym idzie wolniejsze tempo rozgrywki; idealny do zabawy przeciwko SI w karierze). Co ważne, tę drugą opcję będzie można dodatkowo dostosować za pomocą suwaków, zmieniając np. tempo dryblingu, fizykę czy zachowanie piłkarzy defensywnych.

EA Sports FC 26 wprowadza usprawniony drybling z płynniejszym prowadzeniem piłki i lepszą kontrolą przy zmianach tempa oraz kierunku. Ten element zaprezentowano nam na przykładzie Mohameda Salaha, porównując jego zachowanie w FC 25 i FC 26. Różnice są zauważalne gołym okiem. Tym bardziej, że w tegorocznej odsłonie rozbudowano także system przyspieszenia i zwinności, dzięki czemu poszczególni zawodnicy poruszają się bardziej naturalnie, a ich ruchy są bardziej zróżnicowane.

EA Sports FC 26

Nowości zaobserwujemy także zarówno przeprowadzając ataki, jak i broniąc dostępu do naszej bramki. W EA Sports FC 26 podania oraz przyjęcia będą bardziej responsywne i precyzyjne, z lepszym wsparciem pozycyjnym w ataku. Zmiany mają poprawić płynność budowy akcji i eliminować niezamierzone przerwy. W związku z tym poprawiono też detekcję kolizji, by uniknąć momentów, w których podczas faulu jeden zawodnik blokował się na drugim, co doprowadzało do kuriozalnych sytuacji.

Wiele pracy włożono także w zachowanie bramkarzy, którzy w EA Sports FC 26 mają ustawiać się znacznie lepiej niż przed rokiem. Ten element częściowo wykorzystuje uczenie maszynowe, a animacje żywcem wyjęto z prawdziwych meczów Bundesligi, co również zostało zaprezentowane na odpowiednim materiale wideo. Wszystko po to, aby golkiperzy lepiej bronili, a także nie doprowadzali do sytuacji, w których “wypluwają” piłkę przed siebie po interwencji.

EA Sports FC 26 - nowe systemy i usprawnienia interfejsu

EA Sports FC 26, w odróżnieniu od EA Sports FC 25, ma działać tak, aby PlayStyles, czy też style gry, były dodatkiem, nie wymogiem - piłkarze z wysoką oceną nie mają być od nich w pełni zależni, a możliwość zagrań, z których mogą skorzystać, ma być zintegrowana z ich atrybutami. W grze pojawią się nowe role - archetypy graczy, a także nie zabraknie większej elastyczności, jeśli chodzi o trzymanie czy też wymianę pozycji, co ma wpłynąć na to, jak dany zawodnik funkcjonuje na boisku w trakcie spotkania.

EA Sports FC 26

Grając mecze różnymi drużynami, czy też piłkarzami w FUT trudno spamiętać najważniejsze parametry, dlatego też w EA Sports FC 26 pojawi się nowy, konfigurowalny pasek wyświetlający: preferowaną nogę, poziom skill moves, aktywne PlayStyles, archetypy/role, a także inne informacje taktyczne. Skoro już o skill moves mowa, to warto dodać, że nowa produkcja zaoferuje prostsze warianty tego typu zagrań, które będą przypisane do prawego drążka.

EA Sports FC 26 ma być także najbardziej dostępną grą piłkarską na rynku. Ten temat omawiano przez dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście minut, ale wyciągnijmy z wykładu to, co najważniejsze. Otóż: wprowadzono tryb wysokiego kontrastu, opcje wyłączania cieni graczy i stadionu oraz poprawiono czytelność interfejsu, również w rozgrywkach multiplayerowych. Poprawiono ogólną responsywność: mniej automatycznych interwencji SI (odbiorów czy bloków), płynniejsze przejścia animacyjne, ulepszone reakcje przy podaniach, dryblingu i skill moves dostosowane do ustawień Competitive/Authentic (postawiłem na angielskie nazwy, bo część nowych terminów nie została jeszcze przetłumaczona).

Tryb kariery menedżera w EA Sports FC 26

W ostatnim czasie gracze preferujący rozgrywkę w trybie kariery mieli sporo powodów do narzekań, ale wygląda na to, że ten element w EA Sports FC 26 także doczeka się istotnych zmian czy nowości. Nowa opcja Manager Live zaoferuje dynamiczny hub z cotygodniowymi i comiesięcznymi wyzwaniami, które dostarczają celów i nagród. Wraz z postępami odblokujemy dostęp do legendarnych zawodników, którzy będą mogli dołączyć do naszego zespołu menedżerskiego (wśród nich np. David Beckham, Zinedine Zidane czy Luis Figo).