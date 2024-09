EA Sports FC 25 z pierwszymi recenzjami. Ewolucja, ale nie rewolucja

Wśród elementów, które przypadły do gustu dziennikarzom, wymienia się między innymi nowe funkcje – Rush i FC IQ. Według recenzentów wspomniane FC IQ dodaje do gry głębi, znacząco wpływając na przebieg meczu. Tytuł ma stanowić angażujące, choć znajome doświadczenie, a także oferować świetnej jakości grafikę. Pojawiają się głosy, że EA Sports FC 25 to ewolucja, a nie rewolucja, a seria zmierza w dobrym kierunku.