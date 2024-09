EA Sports FC 25 - recenzja. Mniej, a jednak więcej (i lepiej)

Nowa odsłona cyklu autorstwa EA Sports nie wprowadza niepotrzebnych rewolucji, a zmiany czy też nowości zaproponowane przez twórców można śmiało zaliczyć do plusów. To produkcja, w którą będziemy grać do następnej jesieni.

Po rozstaniu Electronic Arts z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej przed kilkoma laty nie musieliśmy długo czekać (w zasadzie wcale) na kolejną część serii gier piłkarskich od EA Sports. Po udostępnieniu FIFY 23 zaledwie rok później doszło do debiutu jej następcy, czyli EA Sports FC 24. Wspominam o tym dlatego, by osoby, które nie mają na co dzień do czynienia z branżą gier wideo nie musiały szukać, czy to na sklepowych półkach, czy też w internecie, kolejnej odsłony popularnej FIFY - zastąpiła ją bowiem nowa marka, EA Sports FC. W tym roku, a jakżeby inaczej, opatrzona cyferkami 25.

EA Sports FC 25 na przedpremierowych materiałach wyłania się jako gra oparta na czterech filarach. Zmiany zaszły bowiem przede wszystkim w trybie kariery (zarówno menedżera, jak i zawodnika) i FUT (już nie od FIFA Ultimate Team, lecz Football Ultimate Team), czyli dwóch doskonale znanych wszystkim wariantach rozgrywki. Oprócz nich autorzy zaimplementowali niedostępny wcześniej tryb o nazwie Rush (w pewnym sensie zastępuje on niekoniecznie popularną Voltę), a dodatkowo całość oferuje unikatowy system FC IQ, o którym - tak samo jak o pozostałych aspektach EA Sports FC 24 - przeczytacie w kolejnych akapitach.

Zanim jednak do tego przejdziemy, już na wstępie (tak samo jak w leadzie) chciałbym zaznaczyć, że EA Sports, pomimo niewielu głównych nowości zaproponowanych w najnowszej odsłonie cyklu, zdołało dodać do gry sporo pomniejszych zmian w najpopularniejszych opcjach zabawy, w efekcie czego EA Sports FC 25 to z pewnością najlepsza część serii. I nie, nie dlatego, że porównujemy ją jedynie do poprzedniczki, wcześniejsze dokonania Elektroników w postaci serii FIFA także biorę oczywiście pod uwagę.

Czym jest ten Rush?

Zaczynamy od trybu Rush niekoniecznie dlatego, że to kompletna nowość w serii. EA Sports zdecydowało bowiem, że nie będzie to zupełnie oddzielny wariant rozgrywki ot tak, do sprawdzenia swoich umiejętności w meczach “pięciu na pięciu”, a w zasadzie “czterech na czterech”, bo bramkarzami - nawet w trybie multiplayer - i tak kieruje SI. Autorzy poszli o krok dalej, implementując możliwość zabawy w ten sposób także w innych głównych trybach, takich jak kariera czy też Football Ultimate Team, choć nie tylko, bo możemy w ten sposób zagrać po prostu z innym graczem. Ale o co tutaj tak właściwie chodzi?

Przede wszystkim mniejsze są nie tylko zespoły. Murawa także jest odpowiednio dostosowana do liczby zawodników. Jeśli ktoś spodziewa się, że wielkość bramek również została zmodyfikowana to, cóż, być może będziecie zaskoczeni, ale są one identyczne, jak w meczach z udziałem 22 piłkarzy. Na potrzeby trybu Rush zmodyfikowano niektóre zasady rozgrywki. Są standardowe żółte kartki, ale zamiast czerwonych, wykluczających z boiska danego piłkarza, pojawiają się niebieskie. Jeśli ktokolwiek zobaczy kartonik w tym kolorze, będzie musiał opuścić murawę na określony czas. Co ciekawe jednak, jeśli drużyna przeciwna zdobędzie gola, zawodnik z niebieską kartką może pojawić się na boisku szybciej. Brzmi ciekawie? Początkowo byłem sceptycznie nastawiony do trybu Rush, ale ostatecznie muszę przyznać, że - w przeciwieństwie do Volty - stanowi on ciekawą odskocznię od klasycznych spotkań. Tym bardziej, że nie wspomniałem jeszcze o wszystkich zmianach, jakie oferuje ten wariant rozgrywki.

Tryb Rush w EA Sports FC 25 to również zmodyfikowane zasady spalonego. Obowiązują one bowiem wyłącznie w sferze ofensywnej, co nie doprowadza do sytuacji, w których - bez zagrożenia bramki - gra jest przerywana ze względu na to, że dany piłkarz podczas przyjmowania futbolówki znajdował się za linią obrońców. Inaczej wyglądają ponadto rzuty karne. Tym razem nie ustawiamy piłki na jedenastym metrze, ale niczym w lidze MLS w latach 90. ubiegłego stulecia bierzemy udział w pojedynku “jeden na jednego” z bramkarzem, rozpoczynając bieg z futbolówką od połowy boiska.

EA Sports FC 25

Podoba mi się również to, że przeprojektowano także sposób rozpoczynania spotkań. Nie ustawiamy się już w okolicach koła środkowego. Gwizdek sędziego oznacza start wyścigu do futbolówki, która zostaje wyrzucona na murawę z górnej części boiska. To również ciekawe urozmaicenie zabawy, dzięki któremu w Rush w EA Sports FC 25 najzwyczajniej w świecie chce się grać. Pisząc o tym i wspominając swoje doświadczenia z rozgrywki żałuję, że Elektronicy nie wpadli na ten pomysł wcześniej, zamiast tego oferując dostęp do Volty w kilku ostatnich części serii FIFA. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej przygody z Rushem i w następnych odsłonach doczeka się on interesujących usprawnień.

EA Sports FC 25 - co nowego w trybie kariery?

Po uruchomieniu trybu kariery w EA Sports FC 25 od razu widać, że autorzy sporo pracy włożyli w odświeżenie interfejsu użytkownika. Oczywiście pozostało tu kilka elementów “po staremu”, generalnie jednak przeklikując się przez kolejne ekrany widać przede wszystkim nową, w moim odczuciu bardziej czytelną, szatę graficzną.

Tym razem nie musimy rozpoczynać kariery niejako od zera. Owszem, w EA Sports FC 25 nadal jest to możliwe, dzięki czemu odpowiednio przygotujemy swój zespół do nadchodzącego sezonu, a następnie będziemy rozgrywać kolejne mecze, czy to sprawując pieczę nad całą drużyną, czy też skupiając się na rozwoju pojedynczego zawodnika. Niezwykle ciekawe prezentuje się natomiast dodatkowa, niedostępna wcześniej opcja dynamicznych punktów startu. Możemy w ten sposób wziąć udział w doskonale znanych, pamiętnych momentach ze świata piłki nożnej, odwzorowanych przez twórców w EA Sports FC 25. To nie wszystko, bo istnieje również możliwość pokierowania wybranym zespołem czy też piłkarzem od określonego momentu. Widzisz, że twoja ulubiona drużyna nie spełnia pokładanych w niej nadziei? Weź sprawy w swoje ręce. Gra wiernie odwzorowuje tabele z prawdziwego świata, terminarze i kontuzje poszczególnych zawodników. Czegoś takiego jeszcze nie było!

EA Sports FC 25

Nie było również opcji, by wybrać niejako ścieżkę rozwoju swojego zawodnika. W EA Sports FC 25 jest to natomiast możliwe, bo rozpoczynając karierę piłkarza możemy zdecydować, czy chcemy - przykładowo - podążać śladem swojego rodzica (jak chociażby Daniele Maldini w AC Milan, który jest synem legendarnego Paolo Maldiniego), czy też przejść drogę od zera do bohatera niczym Cristiano Ronaldo lub skorzystać z innych wariantów udostępnionych przez twórców. Jest w czym wybierać.

W akapitach na temat FUT w EA Sports FC 25 przeczytacie więcej o nowych ikonach, które pojawiły się w grze. Teraz natomiast, skupiając się wyłącznie na karierze zawodnika, warto dodać że legendarnych zawodników i zawodniczki możemy… umieścić w istniejących drużynach i sterować nimi w wybranych rozgrywkach. Owszem, biorąc pod uwagę realizm nie ma to absolutnie żadnego sensu, ale wierzcie mi na słowo - dzięki temu zabawa w EA Sports FC 25 jest znacznie ciekawsza. Dodając do tego pozostałe opcje rozgrywki w karierze zaproponowane w tym roku przez twórców muszę przyznać, że spędzę w niej zdecydowanie więcej czasu niż w ubiegłorocznej odsłonie czy też grach z serii FIFA.