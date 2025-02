EA Sports FC 25 wykorzysta “przełomową” technologię? Firma chwali się porozumieniem

EA bardzo często ogłasza wielkie zmiany, których mają doczekać się gry z serii EA Sports FC - dawniej Fifa. Jakiś czas temu kanadyjska firma poinformowała o planowanej aktualizacji wprowadzającej drastyczne poprawki do silnika gry, co miało zaadresować wątpliwości graczy. Tym razem dowiedzieliśmy się o ruchu zapowiadającym wprowadzenie do gry interesującej technologii.

EA Sports FC - czy seria zmieni się po użyciu nowych rozwiązań?

Dzisiaj zobaczyliśmy komunikat, w którym EA poinformowało o przejęciu TRACAB Technologies. Ta transakcja powinna umożliwić wprowadzenie znacznych ulepszeń wielu elementów EA Sports 25. Na razie twórcy kultowej serii nie podzielili się żadnymi informacjami na temat wprowadzonych zmian, lecz opisano drugą stronę współpracy jako “lidera w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań optycznego śledzenia i analizy sportowej. Może to sugerować przełomowe zmiany w kwestii serii, jednak w przeszłości usłyszeliśmy wiele podobnych ogłoszeń, które finalnie nie miały przełożenia na rzeczywistość.