EA Sports FC 25 po raz pierwszy w historii serii dostaje płatną przepustkę sezonową

Electronic Arts dodaje battle pass premium do EA Sports FC 25.

Electronic Arts wprowadziło nową formę monetyzacji do EA Sports FC 25. Po raz pierwszy w historii cyklu gracze mają możliwość zakupu płatnej przepustki sezonowej. Nowo dodany element, nazwany Przepustką Premium Sezonu Siódmego (Season Seven Premium Pass), jest już dostępny w grze.

EA Sports FC 25 z opcją zakupu przepustki premium

Koszt przepustki ustalono na 500 000 monet wirtualnej waluty gry lub 1000 punktów FC, co przelicza się na równowartość około 10 dolarów. Zakup battle passa w EA Sports FC 25 otwiera przed graczami dostęp do 40 poziomów nagród, które można zdobywać, grając w grę i realizując wyznaczone cele. Katalog potencjalnych zdobyczy jest szeroki i obejmuje między innymi pakiety do trybu Ultimate Team, Evolutions czy przedmioty kosmetyczne.