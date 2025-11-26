Electronic Arts zachęca do darmowej gry. Battlefield 6 można ograć bez opłat

Electronic Arts rozpoczęło nową kampanię promocyjną, której celem jest przyciągnięcie kolejnych graczy do Battlefield 6. Produkcja zadebiutowała 10 października i już w pierwszych dniach stała się największym sukcesem marki, bijąc rekordy zainteresowania i sprzedaży. Teraz wydawca otwiera drzwi jeszcze szerzej, udostępniając wersję próbną dla wszystkich platform.

Battlefield 6 – darmowy okres pr óbny i rekordy po premierze

Próbka gry potrwa do 2 grudnia i pozwoli każdemu sprawdzić pełnię dynamicznych starć, które przyciągnęły miliony użytkowników w dniu debiutu. Według Electronic Arts to największa premiera w historii serii – produkcja zanotowała rekordową otwartą betę, najlepsze wyniki sprzedaży w pierwszych trzech dniach oraz szybki rozwój zapewniony m.in. przez dodatek REDSEC, wprowadzający tryb battle royale.