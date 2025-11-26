Zaloguj się lub Zarejestruj

Electronic Arts zachęca do darmowej gry. Battlefield 6 można ograć bez opłat

Mikołaj Berlik
2025/11/26 11:45
0
0

Electronic Arts udostępnia darmową wersję próbną Battlefield 6, zachęcając graczy do sprawdzenia największej premiery w historii serii.

Electronic Arts rozpoczęło nową kampanię promocyjną, której celem jest przyciągnięcie kolejnych graczy do Battlefield 6. Produkcja zadebiutowała 10 października i już w pierwszych dniach stała się największym sukcesem marki, bijąc rekordy zainteresowania i sprzedaży. Teraz wydawca otwiera drzwi jeszcze szerzej, udostępniając wersję próbną dla wszystkich platform.

Battlefield 6

Battlefield 6 – darmowy okres próbny i rekordy po premierze

Próbka gry potrwa do 2 grudnia i pozwoli każdemu sprawdzić pełnię dynamicznych starć, które przyciągnęły miliony użytkowników w dniu debiutu. Według Electronic Arts to największa premiera w historii serii – produkcja zanotowała rekordową otwartą betę, najlepsze wyniki sprzedaży w pierwszych trzech dniach oraz szybki rozwój zapewniony m.in. przez dodatek REDSEC, wprowadzający tryb battle royale.

Wydawca zapowiada, że to dopiero początek wsparcia. Na grudzień zaplanowano kolejne rozszerzenie w ramach aktualizacji Zimowa ofensywa, które ma jeszcze bardziej rozbudować zawartość i podtrzymać wysoką aktywność graczy.

GramTV przedstawia:

Zaangażowanie fanów jest mocno podkreślane przez przedstawicieli marki. Jak stwierdził Byron Beede, wsparcie społeczności motywuje zespoły z Battlefield Studios do dalszej pracy i rozwijania serii. Wydawca liczy, że darmowa wersja próbna pozwoli kolejnym osobom wejść w świat intensywnych bitew, które stały się jej znakiem rozpoznawczym.

Battlefield 6 pozostaje jedną z największych premier roku, a bezpłatny okres próbny to najszybsza okazja, by przekonać się o skali tego sukcesu. Ostatnio EA przekonywało, że jest to najlepiej sprzedająca się strzelanka tego roku.

Mikołaj Berlik
Komentarze
