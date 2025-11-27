Wielki finał E-Sport Gaming Kings Tournaments 2.0 Powered by Orange. Sprawdź harmonogram finałów i atrakcji

Zanim jednak odbędzie się wielkie finałowe starcie, Katowice, jako ostatni przystanek tegorocznego cyklu ESGK 2.0, zaoferują zawodnikom ostatnią szansę na zdobycie kwalifikacji. Już w piątek, 28 listopada, nastąpi ostatni turniej eliminacyjny. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny, jednak liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Strefy gamingowe zostaną otwarte o godzinie 10:00. W godzinach popołudniowych rozpoczną się pojedynki w Counter-Strike 2 w formule 1 vs 1, które zadecydują o obsadzie sobotniej drabinki finałowej. Wszelkie błędy mogą okazać się kosztowne, ponieważ stawką jest możliwość walki o pulę nagród wynoszącą 40 tysięcy złotych. Organizatorzy podkreślają, że turniej jest otwarty zarówno dla doświadczonych graczy, jak i dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją e-sportową przygodę. Aby wziąć udział w piątkowych zmaganiach, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego online .

Nadchodzący weekend, 28 i 29 listopada, ma szansę zapisać się znacząco w historii polskiego e-sportu. Po trzech miesiącach intensywnych zmagań i setkach pojedynków, które objęły 14 miast, turniej E-Sport Gaming Kings Tournaments 2.0 Powered by Orange dotrze do punktu kulminacyjnego – wielkiego finału. Katowice, a dokładnie Silesia City Center zamienią się w arenę pełną emocji, goszcząc największe e-sportowe talenty.

Sobota, 29 listopada, będzie prawdziwym świętem gamingu. Rano, o godzinie 10:00, rozpoczną się finały CS2 w formule 2 vs 2. Wprowadzony w edycji 2.0 format rywalizacji duetów elektryzuje uczestników, ponieważ wymaga od nich szybkiej synchronizacji i komunikacji, nawet jeśli grają razem po raz pierwszy. Równolegle, od 11:00, rozgrywany będzie finałowy turniej w grze FC 25. Najważniejszy moment cyklu nastąpi po południu, gdy rozpocznie się wielki finał CS2 w formule 1 vs 1.

Zwycięzca tego starcia otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 złotych, a także prestiżowy tytuł najlepszego zawodnika ESGK 2.0 w Polsce. Drugie i trzecie miejsce w tej kategorii zostaną nagrodzone odpowiednio 10 000 zł i 5 000 zł. Duety CS2 powalczą o 5000 zł, 3000 zł oraz 2000 zł dla czołowej trójki.

Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne atrakcje dodatkowe oraz działania edukacyjne. W sobotę, między 10:15 a 11:30, odbędzie się debata ekspercka pt. „Z głową do gry – presja turniejowa”. Dyskusja zgromadzi specjalistów z różnych dziedzin: Urszulę Klimczak, która jest coachem współpracującą z czołową organizacją e-sportową Natus Vincere, profesora psychologii Łukasza Kaczmarka z Laboratorium Psychofizjologii UAM oraz wokalistę i gracza Wojciecha Łozowskiego. Eksperci omówią wpływ presji na podejmowanie decyzji, koncentrację oraz emocje, a także wyjaśnią, jak przekształcić stres w sprzymierzeńca, nie odbierając przy tym przyjemności z gry. Debata, podobnie jak poprzednie panele cyklu, będzie transmitowana na żywo w mediach społecznościowych.

Fani będą mieli również możliwość spotkania z czterema znanymi osobowościami ze świata gamingu i e-sportu: Kingą Kujawską, Jakubem „Kubikiem” Kubiakiem, Maciejem „Morgenem” Żuchowskim oraz Mateuszem „PAGO” Pągowskim. Z tym ostatnim będzie można osobiście zmierzyć się w formacie Influencer Challenge 1 vs 1.