Zaloguj się lub Zarejestruj

007 First Light zaskakuje wymaganiami sprzętowymi. 32 GB RAM i 12 GB VRAM już przy 1080p

Mikołaj Berlik
2026/01/07 16:15
0
0

Nowy James Bond od IO Interactive stawia wysokie wymagania nawet przy standardowej rozdzielczości

IO Interactive opublikowało oficjalne wymagania sprzętowe wersji PC gry 007 First Light. Dane szybko zwróciły uwagę graczy, ponieważ nawet do rozgrywki w 1080p twórcy zalecają 32 GB pamięci RAM oraz aż 12 GB VRAM, co może wywołać dyskusję na temat optymalizacji.

007 First Light
007 First Light

007 First Light – wymagania sprzętowe na PC

Minimalna konfiguracja sprzętowa pozwoli uruchomić grę w 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Wymaga ona procesora Intel Core i5-9500K lub AMD Ryzen 5 3500, karty graficznej GeForce GTX 1660 albo Radeon RX 5700, 32 GB RAM, 8 GB VRAM oraz 80 GB wolnego miejsca na dysku. IO Interactive nie sprecyzowało jednak, na jakich ustawieniach graficznych osiągnięta zostanie taka wydajność.

GramTV przedstawia:

Znacznie ciekawiej prezentują się zalecenia dla 1080p i 60 FPS. W tym przypadku deweloperzy wskazują na Intel Core i5-13500 lub AMD Ryzen 5 7600 w połączeniu z GeForce RTX 3060 Ti albo Radeonem RX 6700 XT. Rekomendowana konfiguracja obejmuje również 32 GB RAM oraz 12 GB pamięci wideo, co przy tej rozdzielczości może wydawać się wygórowane.
Glacier Engine i wsparcie DLSS 4.

007 First Light – wymagania sprzętowe na PC, 007 First Light zaskakuje wymaganiami sprzętowymi. 32 GB RAM i 12 GB VRAM już przy 1080p

007 First Light powstaje na najnowszej wersji silnika Glacier, znanego z serii Hitman. Podczas targów CES 2026 NVIDIA potwierdziła także, że gra obsłuży technologię DLSS 4, co może znacząco wpłynąć na wydajność na kartach GeForce.
Premiera 007 First Light zaplanowana jest na 27 maja 2026 roku.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/007-first-light-requires-32gb-of-ram-and-12gb-of-vram-for-gaming-at-1080p-60fps/

Tagi:

News
PC
IO Interactive
007
007 First Light
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112