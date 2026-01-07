007 First Light zaskakuje wymaganiami sprzętowymi. 32 GB RAM i 12 GB VRAM już przy 1080p

IO Interactive opublikowało oficjalne wymagania sprzętowe wersji PC gry 007 First Light. Dane szybko zwróciły uwagę graczy, ponieważ nawet do rozgrywki w 1080p twórcy zalecają 32 GB pamięci RAM oraz aż 12 GB VRAM, co może wywołać dyskusję na temat optymalizacji.

007 First Light – wymagania sprzętowe na PC

Minimalna konfiguracja sprzętowa pozwoli uruchomić grę w 1080p przy 30 klatkach na sekundę. Wymaga ona procesora Intel Core i5-9500K lub AMD Ryzen 5 3500, karty graficznej GeForce GTX 1660 albo Radeon RX 5700, 32 GB RAM, 8 GB VRAM oraz 80 GB wolnego miejsca na dysku. IO Interactive nie sprecyzowało jednak, na jakich ustawieniach graficznych osiągnięta zostanie taka wydajność.