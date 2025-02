Dziś debiut Tomb Raider IV-VI Remastered. Premierowy zwiastun przygód Lary Croft

Oczekujący na Tomb Raider IV-VI Remastered z pewnością odliczali wraz z deweloperami do premiery zestawu. Już dziś – w urodziny Lary Croft – kolekcja zadebiutowała na rynku. Twórcy udostępnili też premierowy zwiastun, który znajduje się na dole wiadomości.

Tomb Raider IV-VI Remastered zawiera trzy części serii: Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles oraz Tomb Raider: Angel of Darkness. Podobnie jak w poprzednich remasterach, gracze mają możliwość przełączania się między klasyczną a zmodernizowaną grafiką. Wśród usprawnień znajdują się ulepszone tekstury otoczenia oraz nowoczesny system sterowania.