Nowy American Psycho faktycznie jest w przygotowaniu, ale topowe gwiazdy konsekwentnie odmawiają roli w filmie

Co dzieje się za kulisami tego filmu? Czy aktorzy boją się konfrontacji z legendą, czy może scenariusz jest za słaby?

Już wcześniej pisaliśmy o planach realizacji nowego American Psycho, reżyserowanego przez Luca Guadagnino. Pomimo rosnącego zainteresowania projektem, jego los może być nieco niepewny po fatalnym przyjęciu ostatniego filmu Guadagnino, Po polowaniu. Wszystko jednak wskazuje na to, że prace nad filmem trwają za kulisami, a scenariusz jest już gotowy w nowej, poprawionej wersji.

Topowi aktorzy odmawiają gry w nowym American Psycho

Jak wynika z doniesień, kilka topowych nazwisk aktorów miało okazję zapoznać się ze scenariuszem, lecz ostatecznie odmówiło udziału w projekcie. Powodem ma być między innymi cień, jaki na rolę Batemana rzuca kultowa kreacja Christiana Bale’a z pierwszego filmu. Bale stworzył postać idealnie balansującą między lodowatą kontrolą a maniakalną absurdalnością, co czyni ją trudną do przeskoczenia dla kolejnego odtwórcy.