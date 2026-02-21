Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy American Psycho faktycznie jest w przygotowaniu, ale topowe gwiazdy konsekwentnie odmawiają roli w filmie

Jakub Piwoński
2026/02/21 14:20
Co dzieje się za kulisami tego filmu? Czy aktorzy boją się konfrontacji z legendą, czy może scenariusz jest za słaby?

Już wcześniej pisaliśmy o planach realizacji nowego American Psycho, reżyserowanego przez Luca Guadagnino. Pomimo rosnącego zainteresowania projektem, jego los może być nieco niepewny po fatalnym przyjęciu ostatniego filmu Guadagnino, Po polowaniu. Wszystko jednak wskazuje na to, że prace nad filmem trwają za kulisami, a scenariusz jest już gotowy w nowej, poprawionej wersji.

American Psycho
American Psycho

Topowi aktorzy odmawiają gry w nowym American Psycho

Jak wynika z doniesień, kilka topowych nazwisk aktorów miało okazję zapoznać się ze scenariuszem, lecz ostatecznie odmówiło udziału w projekcie. Powodem ma być między innymi cień, jaki na rolę Batemana rzuca kultowa kreacja Christiana Bale’a z pierwszego filmu. Bale stworzył postać idealnie balansującą między lodowatą kontrolą a maniakalną absurdalnością, co czyni ją trudną do przeskoczenia dla kolejnego odtwórcy.

Autor powieści, Bret Easton Ellis, zdradził, że pierwotny scenariusz mógł nie spełniać oczekiwań aktorów, dlatego został przeredagowany i teraz krąży wśród potencjalnych kandydatów. Film ma być całkowicie odmienny od pierwszego filmu, dodajmy – będącego adaptacją książki. Ma to być coś, co zaoferuje świeże spojrzenie na historię Patricka Batemana, inwestora za dnia i bezlitosnego zabójcy nocą. Najwyraźniej jednak próba ponownego podjęcia tematu nie jest w cale łatwa, bo poprzeczka została zawieszona wysoko.

Przez ostatnie dwa lata w mediach przewijały się różne nazwiska aktorów mających zagrać Batemana, w tym Austin Butler, który był bliski zaangażowania, lecz ostatecznie nie jest już związany z projektem. Ba, sugerowano nawet, że bohater zmieni płeć i w filmie zagra Margot Robbie. Scenariusz napisał Scott Z. Burns, a produkcją zajmuje się Lionsgate. Pytanie o to, kto odważy się zmierzyć z legendarną rolą i poprowadzi projekt do realizacji jest więc wciąż otwarte.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/20/a-list-actors-passing-on-patrick-bateman-role-in-guadagninos-american-psycho-script-rewritten

Popkultura
Hollywood
remake
scenariusz
aktorzy
American Psycho
Christian Bale
Luca Guadagnino
nowy film
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




