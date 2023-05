Dziewięć minut owacji dla Scorsese w Cannes. Znakomite przyjęcie filmu Czas krwawego księżyca

Czas krwawego księżyca to produkcja Apple, które wyłożyło na ten film 200 mln dolarów. Streamer zdecydował się w tym wypadku na eksperyment, ponieważ film trafi w pierwszej kolejności do kin. W Polsce zadebiutuje 20 października. Dopiero później zostanie udostępniony na platformie Apple TV+. Nie ujawniono kiedy to nastąpi, ale debiut kinowy jest niezwykle ważny, jeśli twórcy poważnie myślą o walce o Oscary.

Scenariusz do filmu Czas krwawego księżyca jest wspólnym dziełem Martina Scorsese i Erika Rothema (Forrest Gump). W głównej roli występuje Leonardo DiCaprio, a towarzyszą mu m.in. Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Brendan Fraser oraz John Lithgow.