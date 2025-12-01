Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepsze fantasy Netflixa jest już na platformie od 2024 roku... Wiedźmin i Avatar nie mają z nim szans

Choć Netflix nie słynie z bogatej oferty fantasy, ma w swoim katalogu kilka kluczowych tytułów, które potrafią osiągnąć niesamowity sukces.

Na Netflixie są wielkie, kosztowne produkcje, takie jak Wiedźmin czy choćby Avatar: The Last Airbender, który niewątpliwie podbił platformę w ostatnim czasie. Mimo wszystko w katalogu znajdują się także nieco mniejsze serie skierowane do bardziej niszowej publiczności, choćby anime pokroju Frieren. Mimo tej różnorodności, najlepsza produkcja fantasy Netflixa to anime, które przebija nawet największe hity platformy. Chociaż dostępna jest dopiero od nieco ponad roku, Delicious in Dungeon wyróżnia się jako najlepsza seria fantasy Netflixa w ogóle.

Delicious in Dungeon to powiew świeżości wśród anime

Delicious in Dungeon robi to, czego inne serie fantasy Netflixa nie potrafią. Oparte na cenionej mandze Ryoko Kui, Delicious in Dungeon to nie tylko najlepsze anime fantasy platformy, ale także najlepsze fantasy Netflixa bez względu na format. Seria opowiada o grupie poszukiwaczy przygód – człowieku-wojowniku Laosie, elfiej czarodziejce Marcille, niziołku złodzieju Chilchucku oraz krasnoludzkim barbarzyńcy Senshim. Po tym jak cała drużyna ginie, a siostra Laosa, Falin, zostaje zjedzona przez smoka, bohaterowie zostają bez zasobów i nie mają wyboru – muszą ponownie zejść do lochów, aby ją wskrzesić. Jednak aby przeżyć, drużyna uczy się zabijać i... jeść potwory.

Delicious in Dungeon plasuje się wśród najlepszych anime fantasy w historii. Produkcja zachwyca wyjątkowo dopracowanym światem, a główny loch funkcjonuje jak pełnoprawny ekosystem. Widzowie łatwo zrozumieją zależności między potworami i ich środowiskiem. Serial łączy przytulny klimat z realnymi konfliktami. Relacje między Laos­em, Marcille, Chilchuckiem i Senshim są wzruszające, ale niepozbawione sporów, które skłaniają widzów do refleksji nad tym po której stronie by stanęli. Jednocześnie seria jest zaskakująco zabawna. Obsesja Laosa na punkcie jedzenia potworów jest jednocześnie odpychająca i komiczna.

Zbalansowanie tych wszystkich elementów jest trudne nawet dla najlepszych produkcji fantasy, a Delicious in Dungeon robi to z pozorną lekkością, co graniczy z cudem. W serialu czuć klimat świetnej kampanii RPG, w której wszystko działa dokładnie tak, jak powinno. Dla wielu widzów to może być najbliższe ideałowi anime w stylu Dungeons & Dragons, jakie kiedykolwiek powstało.

Choć Netflix oferuje fanom fantasy wiele świetnych tytułów, to jednak Delicious in Dungeon na wielu płaszczyznach zdecydowanie przewyższa konkurencję i zdecydowanie polecamy zaznajomić się z tą produkcją.

