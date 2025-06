Dzięki Lilo & Stitch Disney odkuł się po klapie Śnieżki. Czy to najszybciej zarabiający remake studia?

Lilo & Stitch zaskoczył branżę filmową, osiągając ponad 610 mln USD globalnie w zaledwie dwa tygodnie od premiery. Choć nie dorównał jeszcze takim hitom jak Król Lew czy Aladyn, jego dynamiczny start sugeruje potencjał na przekroczenie 800 mln USD, a być może nawet miliarda.

Jak wynik Lilo & Stitch wygląda na tle innych aktorskich filmów Disneya?

Sukces filmu przypisuje się nostalgii związanej z oryginalną animacją z 2002 roku oraz unikalnemu połączeniu humoru i emocji. Jednak eksperci ostrzegają, że nie każdy remake osiąga podobne wyniki, co pokazują przypadki Dumbo czy Małej Syrenki. Najbardziej dotkliwą porażką studia była jednak Śnieżka. Kluczem do sukcesu wydaje się więc być nie tylko rozpoznawalna marka, ale także świeże podejście i autentyczność w opowiadaniu historii – najwyraźniej, fani właśnie to otrzymali w Lilo & Stitch (a nie otrzymali tego w Śnieżce).