Dyrektor Split Fiction o mikropłatnościach w grach. “Myślę, że jest to ogromny problem, który powstrzymuje naszą branżę z kreatywnej perspektywy”

Wczoraj odbyła się premiera Split Fiction - nowej przygodowej gry akcji od Hazelight. Studio jest znane z wydania A Way Out oraz It Takes Two, które także są produkcjami bardzo nastawionymi na kooperację z drugą osobą. Wcześniej informowaliśmy o świetnym odbiorze tytułu przez krytyków, a dzisiaj dowiedzieliśmy się o tak samo pozytywnej opinii wśród graczy. Przy okazji debiutu dyrektor zespołu wystąpił w materiale odpowiadając na pytania.

Split Fiction - wypowiedź Josefa Faresa o mikrotransakcjach

Na YouTube pojawiło się 3-minutowe nagranie, na którym dyrektor studia odpowiedzialnego za Split Fiction, Josef Fares, skomentował kilka spraw związanych z nowym tytułem. Jedną z nich była kwestia mikropłatności, które według wielu osób mają negatywny wpływ na design gier. Jak już oczywiście wiemy, produkcje Hazelight nie zawierają możliwych do kupienia przedmiotów, czy też innej zawartości. Usłyszeliśmy zdanie Faresa w tej sprawie: