Brutalna walka i ulepszony parkour. Najnowszy zwiastun Dying Light: The Beast już dostępny

Dying Light: The Beast z przedpremierowym zwiastunem.

Techland zaprezentował nowy, przedpremierowy zwiastun Dying Light: The Beast. Materiał skupia się na wewnętrznych zmaganiach głównego bohatera, Kyle’a Crane’a, ukazując jednocześnie rozległy świat Castor Woods. Trailer przedstawia też parkour i brutalną walkę. Nowy zwiastun Dying Light: The Beast. Techland pokazuje brutalną walkę i ulepszony parkour Jeśli chodzi o parkour, deweloperzy wprowadzili usprawnienia mające na celu zwiększenie immersji i swobody. Gracze mogą swobodnie eksplorować świat, wspinając się na niemal każdy obiekt w realistyczny sposób. Udoskonalona fizyka zapewnia naturalne skoki, a wspinaczka nie jest już ograniczana paskiem wytrzymałości. Wprowadzono ponad sto nowych animacji ruchów Kyle’a Crane’a, w tym wiele unikalnych dla wspinaczki.

System walki przeszedł zmiany, by stać się bardziej fizyczny, brutalny i kreatywny. Ludzcy wrogowie korzystają z zaawansowanej sztucznej inteligencji, efektywnie używając osłon i stosując różnorodne strategie zajmowania pozycji. Na sugestie graczy wzmocniono odczuwalność ciosów w walce wręcz. System obrażeń umożliwia uszkodzenie przynajmniej dwunastu części ciała wrogów, a widocznych ran jest dwa razy więcej niż we wcześniejszych odsłonach serii.

GramTV przedstawia:

Techland udostępnił także najnowszy odcinek dziennika deweloperskiego, gdzie twórcy, w tym Dyrektor Techniczny Kacper Kowalczuk i Dyrektor Serii Dying Light Tymon Smektała, zdradzają dodatkowe szczegóły produkcji. Przypomnijmy jeszcze, że Dying Light: The Beast zadebiutuje już wkrótce – 19 września 2025 roku. Gra ukaże się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych. Niedawno poznaliśmy wymagania sprzętowe gry.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



