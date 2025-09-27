Świetny początek Dying Light: The Beast. Statystyki i oceny nie pozostawiają złudzeń

Kilka dni temu poznaliśmy pierwsze wyniki sprzedaży Dying Light: The Beast. Jak podała firma analityczna Alinea Analytics, gra rozeszła się w liczbie 1,5 miliona egzemplarzy. Teraz Techland opublikował zwiastun potwierdzający wyjątkowo pozytywny odbiór zarówno ze strony mediów, jak i samych graczy.

Świetny start Dying Light: The Beast

Statystyki dotyczące zaangażowania graczy w Dying Light: The Beast były imponujące: w szczytowym momencie premierowego weekendu, na platformie Valve, w grze jednocześnie bawiło się 121 222 użytkowników. Opinie społeczności również okazały się być w przeważającej mierze pozytywne, gdyż już w ciągu dwóch dni od premiery gra mogła pochwalić się 90% pozytywnych recenzji na Steam.