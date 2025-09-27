Świetny początek Dying Light: The Beast. Statystyki i oceny nie pozostawiają złudzeń

Kilka dni temu poznaliśmy pierwsze wyniki sprzedaży Dying Light: The Beast. Jak podała firma analityczna Alinea Analytics, gra rozeszła się w liczbie 1,5 miliona egzemplarzy. Teraz Techland opublikował zwiastun potwierdzający wyjątkowo pozytywny odbiór zarówno ze strony mediów, jak i samych graczy.
Świetny start Dying Light: The Beast
Statystyki dotyczące zaangażowania graczy w Dying Light: The Beast były imponujące: w szczytowym momencie premierowego weekendu, na platformie Valve, w grze jednocześnie bawiło się 121 222 użytkowników. Opinie społeczności również okazały się być w przeważającej mierze pozytywne, gdyż już w ciągu dwóch dni od premiery gra mogła pochwalić się 90% pozytywnych recenzji na Steam.
Poza PC tytuł również cieszy się znakomitymi ocenami. Na konsolach PlayStation gracze przyznali grze średnią 4,7 na 5 możliwych punktów, a na Xboxie 4,4/5. Tymon Smektała, który pełni funkcję dyrektora serii Dying Light, podkreślił, że sukces ten jest zwieńczeniem dwóch lat bardzo intensywnej pracy zespołu.
Jako zespół poświęciliśmy temu projektowi dwa lata bardzo intensywnych prac. Przez cały ten czas u podstaw każdej podejmowanej decyzji pozostawali gracze. Słuchaliśmy naszej społeczności przy wyborach kreatywnych i designerskich. Widząc tak pozytywny odbiór z ich strony, mamy pewność, że to podejście ma sens.
Dying Light: The Beast zadebiutował 18 września 2025 roku. Gra ukazała się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych.
