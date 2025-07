Dying Light: The Beast to kilkadziesiąt godzin zabawy. Ujawniono czas rozgrywki

W Dying Light: The Beast nie zabraknie bowiem różnego rodzaju aktywności pobocznych i sekretów do odnalezienia. Smektała zdradził, że gracze zainteresowani „dodatkowymi rzeczami” będą musieli zarezerwować sobie „co najmniej kolejne 20-30 godzin”, by zapoznać się ze wszystkim, co przygotowali deweloperzy. Wiadomość ta z pewnością ucieszy oddanych fanów serii, którzy już odliczają dni do premiery wspomnianej produkcji.

Na koniec przypomnijmy, że Dying Light: The Beast zadebiutuje na rynku już 22 sierpnia 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra trafi na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją studia Techland zachęcamy również do lektury: Grałem w Dying Light: The Beast - Akcja: Kondensacja.