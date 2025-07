Bober ku...! Bobry rozgoszczą się w Castor Woods, czyli głównej lokacji w Dying Light: The Beast. Gwiazdą kampanii został Bober!

Poniżej możecie zapoznać się z uroczym spotem reklamowym Bobera:

Bober dodaje jeszcze:

Widzisz? Castor Woods to miejsce, w którym przeżyjesz WAKACJE ŻYCIA! I zdecydowanie nie można mu odmówić niepowtarzalnego… uroku. To kraina pełna niespodzianek, mnóstwa sekretów do odkrycia i kilku niewinnych tajemnic, które sprawiają, że wszystko jest ciekawsze! Ale pewnie dalej zastanawia Cię, co wspólnego z Castor Woods mają bobry. Już tłumaczę, to wszystko jest zawarte w samej nazwie. Wiedziałeś, że “Castor” to naukowa, łacińska nazwa bobra? To teraz już wiesz! Castor Woods dosłownie oznacza “Bobrzy Las”! Gdy tylko tutaj trafisz, szybko zrozumiesz dlaczego. Mała ciekawostka: pewnego razu bobry, budując ogromną tamę, uratowały dolinę przed wielką powodzią. Od tamtej pory stały się oficjalnym symbolem tego regionu. Jeśli chodzi o mnie, jestem uwielbianą maskotką Castor Woods. Dbam o to, żeby każdy odwiedzający został ciepło przyjęty i poczuł się jak w domu, wkładając w to całe serce. Naprawdę kocham to miejsce i osobiście dopilnuję, żeby Twoja wycieczka była idealna! W końcu na to zasługujesz! Na co więc czekasz? Twoja następna wielka przygoda jest dosłownie o jeden klik stąd! Castor Woods przyniesie doznania, których na pewno nie zapomnisz. Jesteś gotowy, by 22 sierpnia wspólnie ze mną przeżyć najlepsze wakacje EVER?!