Gracze zwrócili uwagę na wpadkę w Battlefield 6. „Od kiedy Nowy Jork jest w Unii Europejskiej?”

Jakub Piwoński
2025/12/16 11:40
Strzelanka, która cieszy się dużą popularnością, nie ustrzegła się drobnego błędu, który najwyraźniej wywołał uśmiech na twarzach graczy.

Choć Battlefield 6 zadebiutował ciepło wśród graczy, to wciąż nie jest wolny od drobnych wpadek. Jeden z użytkowników Reddit, PerilousCondign, opublikował zdjęcie radiowozu nowojorskiej policji z tablicami rejestracyjnymi ozdobionymi… złotymi gwiazdami w kształcie symbolu Unii Europejskiej. Post zatytułował retorycznym pytaniem: „Od kiedy Nowy Jork jest w Unii Europejskiej?”.

Tablica rejestracyjna skrywa wpadkę
Gracze nie kryją zdziwienia, ale dominują humorystyczne komentarze:

Może Nowy Jork zostanie zintegrowany ze Starym Jorkiem? To byłoby pierwsze miasto trans-atlantyckie. Mógłbyś powiedzieć, że byłeś w Wielkiej Brytanii, jednocześnie nie ruszając się z Ameryki Północnej.

Inni zwracają uwagę na dziwne skróty na radiowozach.

Jestem prawie pewien, że licencja dla nowojorskiej policji kosztuje, bo działa ona niemal jak marka. [...] Tańsze jest po prostu zamienić dwie litery na koniec dnia, ponieważ to gra, a nie „kręcony” w Nowym Jorku film, nie potrzebują też pomocy ani instrukcji od departamentu policji na planie.

Błąd nie wpływa na mechanikę gry ani na zabawę. Ale najwyraźniej wywołuje uśmiech na twarzach graczy. Choć do 2027 roku, w którym toczy się akcja Battlefield 6, mogło się wiele zmienić, fani raczej traktują to jako ciekawostkę niż powód do narzekania. Tego typu drobne wpadki pokazują, że nawet największe produkcje nie są pozbawione detali, które wpadają w oko czujnym graczom.

Źródło:https://www.reddit.com/r/Battlefield/comments/1pmpzlw/when_did_new_york_join_the_european_union/?utm_source=embedv2&utm_medium=post_embed&utm_content=whitespace&embed_host_url=https://www.gry-online.pl/newsroom/nowy-jork-dolaczyl-do-unii-europejskiej-gracze-battlefield-6-znal/z62fc83

News
FPP
błąd
wpadka
Battlefield 6
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:07

Tego jest mnóstwo. Artyści po prostu ignorują takie rzeczy. Jak się nie znasz to ignorujesz detale. Potrzebna była tablica rejestracyjna, ktoś znalazł jakąś i ją wrzucił do gry.

Z rodzimych produkcji - w Cyberpunk 2077 mieliśmy niemieckie pokrywy kanalizacyjne. Co więcej, ktoś założył zabawną petycję na change.org, bo wyszło na jaw, że na pokrywach umieszczonych na jezdniach widnieje oznaczenie DIN. DIN to standard pokryw przeznaczonych na chodniki.

https://www.change.org/p/the-cyberpunk-developers-fix-the-manhole-covers-in-cyberpunk-2077

Tak samo w CP są bronie które kompletnie nie mają sensu jeżeli chodzi o działanie, animacje itp. Wynika to z tego że artyści którzy nad nimi pracowali po prostu nie mieli podstawowego pojęcia jak działa broń. Podobnie jak testerzy. Bo kultura broni w Polsce praktycznie nie istnieje i najwyraźniej CDPR nie pomyślał żeby ich wysłać na jakieś szkolenie. 

Już nie wspomnę o innych tego typu przypadkach. Breaking Bad nie ma na celu uczyć ludzi jak robić narkotyki. Więc jak ludzie uwielbiają ten serial tak chemicy się z niego śmieją. Koleżanka wręcz twierdzi że nie może tego oglądać. 




