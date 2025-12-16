Gracze zwrócili uwagę na wpadkę w Battlefield 6. „Od kiedy Nowy Jork jest w Unii Europejskiej?”

Choć Battlefield 6 zadebiutował ciepło wśród graczy, to wciąż nie jest wolny od drobnych wpadek. Jeden z użytkowników Reddit, PerilousCondign, opublikował zdjęcie radiowozu nowojorskiej policji z tablicami rejestracyjnymi ozdobionymi… złotymi gwiazdami w kształcie symbolu Unii Europejskiej. Post zatytułował retorycznym pytaniem: „Od kiedy Nowy Jork jest w Unii Europejskiej?”.

Może Nowy Jork zostanie zintegrowany ze Starym Jorkiem? To byłoby pierwsze miasto trans-atlantyckie. Mógłbyś powiedzieć, że byłeś w Wielkiej Brytanii, jednocześnie nie ruszając się z Ameryki Północnej.

Jestem prawie pewien, że licencja dla nowojorskiej policji kosztuje, bo działa ona niemal jak marka. [...] Tańsze jest po prostu zamienić dwie litery na koniec dnia, ponieważ to gra, a nie „kręcony” w Nowym Jorku film, nie potrzebują też pomocy ani instrukcji od departamentu policji na planie.

Błąd nie wpływa na mechanikę gry ani na zabawę. Ale najwyraźniej wywołuje uśmiech na twarzach graczy. Choć do 2027 roku, w którym toczy się akcja Battlefield 6, mogło się wiele zmienić, fani raczej traktują to jako ciekawostkę niż powód do narzekania. Tego typu drobne wpadki pokazują, że nawet największe produkcje nie są pozbawione detali, które wpadają w oko czujnym graczom.