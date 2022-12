Dying Light 2 ze świątecznymi atrakcjami. Techland zaprasza na nowe wydarzenie

W najnowszym wydarzeniu w Dying Light 2: Stay Human, okropne nicponie ukradły cukierki w Mieście, ale za takie zachowanie czeka ich mutacja wyglądu. Czas wyciągnąć rózgę i przywrócić świąteczną nadzieję, wykonując codzienne i cotygodniowe zadania! – informuje opis wydarzenia.

Przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.