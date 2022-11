Dying Light 2: Bloody Ties zadebiutowało. Dodatek nie zachwycił graczy

Dziś na rynku zadebiutował dodatek Bloody Ties do gry Dying Light 2. Gracze nie są jednak szczególnie zadowoleni.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś – 10 listopada – na rynku zadebiutował pierwszy dodatek fabularny Bloody Ties do gry Dying Light 2: Stay Human od polskiego studia Techland. Rozszerzenie jest już dostępne do kupienia na komputerach osobistych w sklepach Steam oraz Epic Games Store, a także na konsolach PlayStation i Xbox. Za wydanie pecetowe zapłacimy 39,99 złotych, zaś na konsolach 45 zł (PlayStation 4/5) lub 42 złote (Xbox One/ Series X/S). Pod tym adresem możecie zobaczyć premierowy zwiastun dodatku.

Dying Light 2: Bloody Ties nie zachwyciło graczy