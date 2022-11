Dying Light 2 Stay Human – więcej szczegółów na temat DLC Bloody Ties już wkrótce

Premiera pierwszego dodatku fabularnego do Dying Light 2 Stay Human zbliża się wielkimi krokami. Rozszerzenie zatytułowane Bloody Ties zostanie udostępnione już 10 listopada. Wiemy, że będzie to całkiem spore DLC, czym twórcy chwalili się już wcześniej. Jeśli z niecierpliwością wyglądacie nowości, to mamy dla Was dobre informacje. Już wkrótce Techland udostępni specjalne wideo, które poświęcone będzie prezentacji zawartości dodatku.

Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties – wkrótce dowiemy się więcej

Kolejny odcinek serii Dying2Know pojawi się już 6 listopada o 21:00. Obejrzeć go będziecie mogli chociażby za pośrednictwem oficjalnego streamu twórców na platformie Twitch. Transmisja pojawi się również na ich kanale YouTube.



Bez wątpienia największą atrakcją prezentacji będzie ekskluzywne pierwsze spojrzenie na premierowy zwiastun DLC Bloody Ties. Twórcy opowiedzą również o wszystkich nowościach, które zawitają do gry wraz z dodatkiem.



Na koniec przypomnijmy, że Dying Light 2 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2 Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.