Dying Light 2 otrzyma za kilka dni dużą aktualizację. Techland zaprasza na live

Podczas marcowego Future Games Show poinformowano, że Dying Light 2: Stay Human otrzyma w kwietniu sporą aktualizację. Wspomniany patch trafi w ręce graczy już za kilka dni. Nic więc dziwnego, że Techland postanowił przypomnieć graczom o tym fakcie, a także zaprosić fanów na specjalny live. W trakcie transmisji deweloperzy zaprezentują nowości, które zostaną wprowadzone do gry wraz z nadchodzącą „łatką”.

Dying Light 2: Stay Human z nowościami. Techland zaprasza na prezentację nowej aktualizacji

Aktualizacja o nazwie „Gut Feeling” do gry Dying Light 2: Stay Human zostanie udostępniona już 20 kwietnia, czyli w najbliższy czwartek. Tego samego dnia – o 20:00 czasu polskiego – odbędzie się również zapowiedziana przez Techland transmisja live. Całość będzie można śledzić na oficjalnym kanale polskiego studia na platformie Twitch.



Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzięki aktualizacji „Gut Feeling” Dying Light 2: Stay Human doczeka się „znaczących ulepszeń systemu walki”. Deweloperzy obiecują, że starcia z oponentami będą bardziej „brutalne i satysfakcjonujące”. Patch wprowadzi także nowy system transmogryfikacji, dzięki któremu gracze będą mogli dostosować wygląd postaci bez obaw o statystyki.



Przypomnijmy, że Dying Light 2: Stay Human dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.

