Dying Light 2 do sprawdzenia za darmo. Subskrybenci PS Plus Premium otrzymali dostęp do gry

Jeżeli jesteście abonentami PlayStation Plus Premium, to możecie za darmo sprawdzić Dying Light 2.

Jedną z zalet posiadania najwyższego abonamentu PlayStation Plus są wersje próbne najnowszych gier. W ofercie znajdują już się Horizon Forbidden West, a także Cyberpunk 2077, a teraz do tego grona dołączyła kolejna polska gra. Subskrybenci mogą już pobrać Dying Light 2 i sprawdzić grę w trzygodzinnym okresie próbnym.

Już za miesiąc Techland wypuści pierwszy fabularny dodatek do gry zatytułowany Dying Light 2: Bloody Ties. Rozszerzenie zostało nieznacznie opóźnione przez studio i trafi do graczy 10 listopada. Darmowy dostęp do podstawowej wersji gry to dobra okazja, aby sprawdzić najnowszy tytuł polskich deweloperów przed premierą dodatku.