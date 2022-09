Dying Light 2: Bloody Ties nie zadebiutuje w terminie. Znamy nową datę premiery

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Dying Light 2: Bloody Ties – pierwszy fabularny dodatek do tegorocznej produkcji Techalndu – miał zadebiutować dokładnie 13 października, czyli za niecały miesiąc. Okazuje się jednak, że rozszerzenie nie zadebiutuje we wspomnianym terminie. Deweloperzy poinformowali bowiem, że potrzebują nieco więcej czasu na dopracowanie DLC i ujawnili nową datę premiery dodatku.

W Dying Light 2: Bloody Ties zagramy dopiero w listopadzie

Zgodnie z przekazanymi informacjami, rozszerzenie Bloody Ties do gry Dying Light 2: Stay Human zadebiutuje na rynku dopiero 10 listopada. Dodatkowy czas – jak wspomnieliśmy wyżej – ma pozwolić twórcom w pełni doszlifować dodatek, a także pozbyć się różnego rodzaju błędów, dzięki czemu gracze mają otrzymać dopracowany produkt.



Warto wspomnieć, że w zeszłym tygodniu Dying Light 2 doczekało się aktualizacji oznaczonej numerem 1.6. Wspomniany patch wprowadził do gry sporo nowej zawartości, w tym m.in. drugi rozdział A Huntress and a Hag. Więcej informacji na temat ostatniej „łatki” znajdziecie pod tym adresem.



Na koniec przypomnijmy, że Dying Light 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light 2: Stay Human - recenzja. Gdzie zombiaki rąbią, tam głowy lecą.

