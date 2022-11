Dying Light 2: Bloody Ties na zwiastunie. Techland przypomina o premierze DLC

Mikołaj Ciesielski

Deweloperzy podzielili się również kilkoma informacjami na temat nadchodzącego dodatku fabularnego.

Zgodnie z zapowiedzią wczoraj wieczorem Techland zaprosił graczy na kolejny odcinek serii Dying2Know, który w dużej mierze skupiał się na nadchodzącym dodatku fabularnym do gry Dying Light 2: Stay Human pt. Bloody Ties. Podczas transmisji polskie studio zaprezentowało nowy zwiastun rozszerzenia – w którym nie zabrakło fragmentów rozgrywki – a także podzieliło się kilkoma informacjami na temat wspomnianego DLC. Dying Light 2: Bloody Ties w szczegółach. Techland dzieli się informacjami Już jakiś czas temu informowano, że dodatek Bloody Ties wprowadzi do Dying Light 2: Stay Human zupełnie nową lokację – Carnage Hall. Deweloperzy informują, że w „latach świetności” wspomniane miejsce było „wielkim gmachem opery”, który następnie został przerobiony na „elitarną arenę”, gdzie toczone są „krwawe walki”. Wystrój budynku nadal łączy w sobie jednak „wyrafinowanie i surowość”.



Twórcy podkreślają również, że ukończenie wątku fabularnego podstawowej gry nie jest wymagane do rozpoczęcia swojej przygody z dodatkiem Bloody Ties, a gracze będą mogli odwiedzić Carnage Hall zaraz po wypełnieniu misji „Jedyne wyjście”. Deweloperzy zaznaczają, że we wspomnianym miejscu spotkamy masę „barwnych postaci” z Astrid – „według której ludzie potrzebują chleba i igrzysk” – oraz Czachą – „prawdziwym brutalem”, który nie cofnie się przed niczym, by utrzymać tytuł – na czele.



Gracze, którzy będą chcieli wziąć udział w walkach na arenie, będą musieli najpierw dowieść swej wartości i ukończyć „trzy trudne próby”, w których trakcie będą obserwowani i oceniani przez „tajemniczych selekcjonerów”

Tymon Smektała podkreśla natomiast, że Carnage Hall to zupełnie nowe miejsce w świecie Dying Light 2, dlatego też gracze nie zobaczą „niczego podobnego w całym mieście”. We wspomnianej lokacji śmiałkowie zmierzą się z nowymi przeciwnikami, wyposażą się w wyjątkowe bronie do walki wręcz oraz wezmą udział w „szalonych spektaklach”. Smektała ujawnił także, że w ręce użytkowników trafi zupełnie nowe narzędzie – „Manica Rzezi”.



Deweloper wyjaśnił, że jest to rodzaj pancerza używany przez gladiatorów, a swoją konstrukcją przypomina rękawicę lub ochraniacz na ramię i pozwala blokować potężne ciosy oponentów. Z czasem gracze będą mogli jednak zmodyfikować wspomniane narzędzie, by raziło prądem lub podpalało przeciwników. Okazuje się jednak, że do zdobycia gadżetu niezbędne będzie pokonanie Czachy.

