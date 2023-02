Dwie polskie ekipy łączą siły. Bloober Team i Draw Distance zapowiadają Project M

Cóż to będzie? Kolejny horror?

Bloober Team i Draw Distance to dwie ekipy, które są bardzo dobrze znane polskim graczom. Deweloperzy postanowili połączyć swoje siły podczas produkcji gry zapowiedzianej jako Project M. Oczywiście, na ten moment jest to wyłącznie tytuł roboczy, a my nie poznaliśmy żadnych szczegółów odnośnie samego projektu.

Project M już w produkcji

Studia poinformowały o nawiązaniu współpracy za pośrednictwem Twittera. Jak możemy przeczytać w poście, Bloober Team pracowało nad Project M już od roku. Teraz gra wchodzi w kolejną fazę produkcji, a odpowiedzialność za ten proces będzie spoczywać na barkach Draw Distance.



O ekipie Bloober Team jest w ostatnim czasie naprawdę głośno. Wiemy, że studio pracuje nad Silent Hill 2 Remake i Layers of Fears. W grudniu deweloperzy zapowiedzieli również zupełnie nowy survival horror, którego wydawcą będzie Private Division – oddział firmy Take-Two Interactive.



Draw Distance jest znane za sprawą Serial Cleaner i Serial Cleaners. Ostatnia gra studia pojawiła się na rynku we wrześniu ubiegłego roku. Produkcja okazała się całkiem udana, ale finalnie tytuł nie cieszył się zbyt dużą popularnością.

