Layers of Fears ma stanowić „ukoronowanie” przygody Bloober Team z całą marką

W czerwcu ubiegłego roku doczekaliśmy się zapowiedzi Layers of Fears, czyli trzeciej odsłony zapoczątkowanej w 2016 roku serii horrorów od Bloober Team. Krakowski deweloper pojawił się również na targach Gamescom, gdzie zaprezentowano nowy zwiastun gry. Tymczasem do sieci trafiły kolejne informacje związane ze wspomnianym tytułem, którymi w wywiadzie dla redakcji GamingBolt podzielił się Kacper Michalski – dyrektor produkcji.

W Layers of Fears nie zabraknie nowych elementów rozgrywki

W trakcie rozmowy Michalski zapowiedział, że Layers of Fears „ukoronowaniem” przygody Bloober Team z zapoczątkowaną w 2016 roku serią. Deweloper dodał również, że przy pomocy nadchodzącej odsłony twórcy chcieli stworzyć „wieczną spuściznę” dla wspomnianej marki. Sama produkcja połączy natomiast historie przedstawione w Layers of Fear i Layers of Fear 2 i doda do nich nowe rozdziały, które „uzupełnią całe lore”.



Michalski zapowiedział również, że Layers of Fears – podobnie jak poprzednie odsłony serii – skupi się przede wszystkim na atmosferze i opowiadaniu historii, a mniej na samej akcji. Przedstawiciel Bloober Team zapewnia jednak, że deweloperzy przygotowali nowe elementy rozgrywki, które powinny „pozytywnie zaskoczyć” graczy.



Na koniec przypomnijmy, że Layers of Fears zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach w tym roku. Na ten moment nie znamy jednak dokładnej daty premiery kolejnej produkcji studia Bloober Team.