Pudełkowe wydanie Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na PS5 za 135 zł

Patrycja Pietrowska
2026/02/06 13:00
Okazja na Allegro.

Na Allegro pojawiła się dobra okazja dla kolekcjonerów gier w pudełkach. Fizyczne wydanie Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na PlayStation 5 dostępne jest teraz w cenie 135 zł. To obniżka o 10% względem poprzedniej kwoty.

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na PS5 w promocyjnej cenie

Zainteresowani zakupem Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na PS5 mogą zwrócić uwagę na ofertę dostępną na Allegro. Na platformie znajdziemy bowiem grę w pudełkowym wydaniu dostępną w obniżonej cenie. Teraz zapłacimy 135 zł.

O GRZE

Cyberpunk 2077 to pełen akcji RPG z otwartym światem. Wciel się w V, cyberpunka do wynajęcia, i dotrzyj na sam szczyt Night City, megalopolis rządzonym przez obsesyjną pogoń za władzą, sławą i przerabianiem własnego ciała. Tutaj rodzą się legendy. Jaka będzie twoja?

OSTATECZNA ODSŁONA CYBERPUNKA 2077

Zanurz się w pełni w świecie mrocznej przyszłości i odkryj wszystko, co ma on do zaoferowania wraz z Ultimate Edition. Sięgnij po pełen pakiet zawierający wszystkie aktualizacje oraz wcześniej udostępnioną zawartość – włącznie z wysoko ocenianym dodatkiem w klimacie thrillera szpiegowskiego Widmo wolności.

STWÓRZ WŁASNEGO CYBERPUNKA

Zostań wyjętym spod prawa, uzbrojonym w cybernetyczne ulepszenia najemnikiem i zasłuż na miano legendy Night City.

ODKRYWAJ MIASTO PRZYSZŁOŚCI

W Night City urobisz się po łokcie, odwiedzisz mnóstwo ciekawych miejscówek i poznasz masę interesujących postaci. Tylko od ciebie zależy, gdzie trafisz i w jaki sposób się tam dostaniesz.

ZBUDUJ WŁASNĄ LEGENDĘ

Przeżywaj szalone przygody i rozwijaj relacje z barwnymi postaciami, o których losach zadecydują twoje wybory.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

