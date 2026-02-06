Pudełkowe wydanie Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na PS5 za 135 zł

Na Allegro pojawiła się dobra okazja dla kolekcjonerów gier w pudełkach. Fizyczne wydanie Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na PlayStation 5 dostępne jest teraz w cenie 135 zł. To obniżka o 10% względem poprzedniej kwoty.
Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na PS5 w promocyjnej cenie
Zainteresowani zakupem Cyberpunk 2077 Ultimate Edition na PS5 mogą zwrócić uwagę na ofertę dostępną na Allegro. Na platformie znajdziemy bowiem grę w pudełkowym wydaniu dostępną w obniżonej cenie. Teraz zapłacimy 135 zł.
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (PS5) – 135 zł (zamiast 151,05 zł)
O GRZE
Cyberpunk 2077 to pełen akcji RPG z otwartym światem. Wciel się w V, cyberpunka do wynajęcia, i dotrzyj na sam szczyt Night City, megalopolis rządzonym przez obsesyjną pogoń za władzą, sławą i przerabianiem własnego ciała. Tutaj rodzą się legendy. Jaka będzie twoja?
OSTATECZNA ODSŁONA CYBERPUNKA 2077
Zanurz się w pełni w świecie mrocznej przyszłości i odkryj wszystko, co ma on do zaoferowania wraz z Ultimate Edition. Sięgnij po pełen pakiet zawierający wszystkie aktualizacje oraz wcześniej udostępnioną zawartość – włącznie z wysoko ocenianym dodatkiem w klimacie thrillera szpiegowskiego Widmo wolności.
STWÓRZ WŁASNEGO CYBERPUNKA
Zostań wyjętym spod prawa, uzbrojonym w cybernetyczne ulepszenia najemnikiem i zasłuż na miano legendy Night City.
ODKRYWAJ MIASTO PRZYSZŁOŚCI
W Night City urobisz się po łokcie, odwiedzisz mnóstwo ciekawych miejscówek i poznasz masę interesujących postaci. Tylko od ciebie zależy, gdzie trafisz i w jaki sposób się tam dostaniesz.
ZBUDUJ WŁASNĄ LEGENDĘ
Przeżywaj szalone przygody i rozwijaj relacje z barwnymi postaciami, o których losach zadecydują twoje wybory.
