Dwie gry wyścigowe niebawem opuszczą usługę PS Plus

W najbliższym czasie bibliotekę PS Plus Extra i Premium opuści parę gier. Wcześniej pisaliśmy o tym, że trzy części serii Mafia znikną z droższych wariantów usługi 15 listopada. Teraz okazało się, że tego dnia abonenci Extra i Premium stracą dostęp do dwóch gier wyścigowych z motocyklami: Ride 4 i MXGP 2021 The Official Motocross Videogame. Jeśli więc lubicie się ścigać, to może warto znaleźć parę dni, by ograć te produkcje zanim to będzie niemożliwe.