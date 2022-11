PS Plus Essential na listopad już dostępne

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w tym miesiącu do usługi PS Plus trafiają następujące produkcje: NiOh 2, LEGO Harry Potter Collection i Heavenly Bodies. Są one już dostępne i można je dodawać do swojej biblioteki. Pierwszy i trzeci tytuł udostępniono w wersjach na PS4 i PS5, natomiast LEGO ogramy wyłącznie w wydaniu na PS4.

PS Plus Essential na listopad 2022

NiOh 2 (PS4/PS5)

LEGO Harry Potter Collection (PS4)

Heavenly Bodies (PS4/PS5)

A jeśli chodzi o inne wieści na temat Sony, to nie tak dawno temu japoński producent opublikował wyniki sprzedaży PlayStation 5. Okazuje się, że od premiery konsoli nabywców znalazło 25 milionów egzemplarzy. Jednocześnie spada też liczba abonentów PlayStation Plus. Pod koniec II kwartału 2022 Sony odnotowało 47,3 mln subskrybentów usługi. Natomiast pod koniec III kwartału (do 30 września) – już 45,4 mln. Więcej na ten temat pisaliśmy pod tym adresem.