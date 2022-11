Kultowa seria gier akcji niebawem opuści katalogi PS Plus Extra i Premium

Mafia: Edycja Ostateczna i Mafia 2: Edycja Ostateczna są dostępne w PS Plus Premium. Natomiast grę Mafia 3: Edycja Ostateczna mogą również ograć abonenci PS Plus Extra. W internecie można wyczytać, że wszystkie odsłony słynnej serii już wkrótce opuszczą katalogi. Jeśli jeszcze nie graliście w te tytuły, a chcecie to zrobić, to macie na to około dwa tygodnie: produkcje znikną z bibliotek PS Plus 15 listopada. Taka data widnieje w sklepie PlayStation.

Oferta PS Plus Essential na listopad 2022

A jeśli już w temacie PS Plus jesteśmy, to warto przypomnieć, że od dziś w Essential są dostępne trzy kolejne tytuły: NiOh 2, LEGO Harry Potter Collection i Heavenly Bodies. Do swojej biblioteki przypisze je każdy, kto opłaca którykolwiek z wariantów PlayStation Plus. Natomiast na ujawnienie tytułów, o jakie zostaną powiększone biblioteki Extra i Premium w listopadzie, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać – najpewniej nastąpi to w połowie miesiąca.