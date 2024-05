Dwie darmowe gry w Epic Games Store. Odbierz prezenty na PC

Kolejny czwartek, a więc – zgodnie z tradycją – kolejny prezent od Epic Games. Jak się okazało, tym razem otrzymamy nie jedną, a dwie produkcje. Już o godzinie 17:00 za darmo pobierzemy Orcs Must Die! 3, czyli strategiczną grę typu tower defense. Dodatkowo będziemy mogli odebrać Cat Quest II – RPG akcji w otwartym świecie z kotami i psami w roli głównej. Wspomniane tytuły będzie można przypisać do swojego konta do następnego czwartku, czyli 9 maja.

Siecz, pal, ciskaj, raź, miel i masakruj potężne hordy odrażających orków w tej długo oczekiwanej kontynuacji obsypanej nagrodami serii Orcs Must Die!

Oto RPG akcji w otwartym świecie fantasy kotów i psów. Cat Quest II pozwala wam grać solo lub ze znajomym jako kot i pies! Zaliczajcie zadania w świecie pełnym magii, pokonujcie potwory i zbierajcie łupy w kociej przygodzie, jakiej jeszcze nie było!

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Nie zapomnijcie, że w sklepie Epic Games przez kilka najbliższych godzin dostępne są jeszcze dwie gry z ubiegłego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie bowiem za darmo odebrać Industria oraz LISA: Definitive Edition.