Dodatkowa gra w Epic Games Store. Gracze odbiorą bonusowy prezent na PC

Już jutro wystartuje nowa oferta darmowych gier w Epic Games Store. W ubiegłym tygodniu sklep ujawnił tylko jeden tytuł, który rozda w prezencie, a będzie to Orcs Must Die! 3. Nie będzie to jednak jedyna gra, którą będziecie mogli odebrać za darmo i do zdobycia będzie również Cat Quest II. Produkcja studia The Gentlebros zadebiutowała na rynku w 2019 roku, a właśnie od jutra po raz pierwszy pojawi się w Epic Games Store.

Cat Quest II to RPG akcji 2D w otwartym świecie fantasy kotów i psów. W czasach ciągłej wojny pomiędzy kotami z Felingardu a nacierającymi psami z Cesarstwa Lupus, Cat Quest II przedstawia opowieść o dwóch królach, którzy muszą współpracować wbrew swej woli. Wspólnie ruszają na wyprawę, podczas której będą musieli odzyskać swoje trony. Grajcie jako kot i pies, odkrywając ich królestwa solo lub ze znajomym! Zaliczajcie zadania w świecie pełnym magii, pokonujcie potwory i zbierajcie łupy w kociej przygodzie, jakiej jeszcze nie było!