Premierowa gra do odebrania za darmo na Steam. Ale musicie się pośpieszyć

Studio Behaviour Interactive Inc. wyszło z kapitalną promocją, w ramach której możecie odebrać ich najnowszy tytuł całkowicie za darmo. Wczoraj swoją premierę miała gra What the Frog, którą studio udostępniło na swojej stronie bez żadnych opłat. Produkcja jest kooperacyjnym roguelitem 3D z perspektywy trzecioosobowej, w której gracze korzystają z magii, aby pokonać niebezpieczne potwory i zdobywać lepsze wyposażenie. Poniżej znajdziecie instrukcję, jak odebrać darmowe What the Frog.

What the Frog do odebrania za darmo na Steam