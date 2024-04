Dwie gry na PC za darmo w Epic Games Store. Coś dla fanów Half-Life i nie tylko

Dzisiaj czwartek, a więc zgodnie z tradycją użytkownicy komputerów osobistych będą mogli odebrać nowe prezenty w Epic Games Store. W tym tygodniu – podobnie jak miało to miejsce ostatnio – gracze PC otrzymają za darmo dwie gry. Pierwszą z nich jest Industria, czyli pierwszoosobowa strzelanka inspirowana m.in. Half-Life 2. Drugą darmówką jest z kolei LISA: Definitive Edition, czyli zbiorcze i odświeżone wydanie LISA: The Painful oraz dodatku LISA: the Joyful. Zarówno Industria, jak i LISA: Definitive Edition będzie można odebrać za darmo w Epic Games Store dzisiaj po 17:00 czasu polskiego. Na przypisanie wspomnianych tytułów do swojego konta będziecie mieć równy tydzień.

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Nie zapomnijcie także o prezentach z ubiegłego tygodnia, który będą dostępne jeszcze tylko przez kilka najbliższych godzin. Jak wspomnieliśmy wyżej, tydzień temu użytkownicy komputerów osobistych również otrzymali za darmo od Epic Games dwie produkcję w postaci The Big Con i Town of Salem 2.