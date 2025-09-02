Zaloguj się lub Zarejestruj

"Dwayne Johnson to prawdziwy aktor" - krytycye przecierają oczy ze zdumienia. Pierwsze recenzje The Smashing Machine

Jakub Piwoński
2025/09/02 10:30
Ponoć rola The Rocka może być dla niego przełomowa.

Na festiwalu w Wenecji zadebiutował The Smashing Machine, pierwszy solowy film reżyserski Benny’ego Safdiego (Nieoszlifowane diamenty). W rolach głównych wystąpili Dwayne Johnson i Emily Blunt. Produkcja opowiada historię Marka Kerra – jednej z największych gwiazd bezkompromisowej ery UFC, który zmaga się z własnymi demonami, karierą i trudną relacją z partnerką Dawn Staples.

The Smashing Machine
The Smashing Machine

Pierwsze recenzje występu Dwayne’a Johnsona

Pierwsze recenzje są mieszane, ale niemal wszyscy krytycy podkreślają jedno – rola Johnsona to coś, czego nikt się po nim nie spodziewał. Damon Wise z Deadline napisał:

Dwayne Johnson rządzi w całej sprawie dzięki swojej naprawdę niezwykłej roli wojownika Marka Kerra, znikając tak całkowicie pod zdumiewającymi protezami Kazu Hiru, że początek filmu, zaprezentowany jako współczesny materiał filmowy z wydarzenia w Sao Paulo z 1997 roku, wygląda autentycznie.

The Independent poszło jeszcze dalej, publikując recenzję zatytułowaną: „Dwayne Johnson to prawdziwy aktor i potencjalny przyszły zdobywca Oscara”. Portal zauważa jednak, że mimo świetnego występu gwiazdora, sam film ma problemy z utrzymaniem narracyjnego tempa.

GramTV przedstawia:

Johnson, który zaczynał karierę jako zapaśnik WWE, od ponad dwóch dekad jest jednym z największych gwiazdorów kina akcji i komedii – od serii Szybcy i wściekli po filmy familijne Disneya. Krytycy podkreślają jednak, że rola w The Smashing Machine może być dla niego punktem zwrotnym – dowodem, że potrafi udźwignąć nie tylko widowiska pełne efektów specjalnych, lecz także intymne dramaty psychologiczne.

Indiewire określiło Johnsona jako „idealnie pasującego do Safdiego”, a Variety nazwało jego kreację „objawieniem”. Choć nie brakuje opinii bardziej sceptycznych – jak ta z Vulture, które twierdzi, że Johnson jest „jedyną rzeczą w tym filmie” – wydaje się, że aktor wreszcie pokazał widzom swoją najbardziej wrażliwą stronę.

Czy The Smashing Machine otworzy mu drzwi do ról dramatycznych i być może nawet nagród filmowych? Nominacja do Oscara? Na odpowiedź trzeba będzie poczekać do 3 października, gdy A24 wprowadzi film do kin. Już wcześniej udostępnialiśmy pierwszy zwiastun widowiska.

Źródło:https://deadline.com/2025/09/the-smashing-machine-dwayne-johnson-benny-safdie-venice-1236503263/

Tagi:

Popkultura
Dwayne Johnson
Festiwal Filmowy w Wenecji
pierwsze recenzje
The Smashing Machine
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


