"Dwayne Johnson to prawdziwy aktor" - krytycye przecierają oczy ze zdumienia. Pierwsze recenzje The Smashing Machine

Pierwsze recenzje są mieszane, ale niemal wszyscy krytycy podkreślają jedno – rola Johnsona to coś, czego nikt się po nim nie spodziewał. Damon Wise z Deadline napisał:

Na festiwalu w Wenecji zadebiutował The Smashing Machine, pierwszy solowy film reżyserski Benny’ego Safdiego (Nieoszlifowane diamenty). W rolach głównych wystąpili Dwayne Johnson i Emily Blunt. Produkcja opowiada historię Marka Kerra – jednej z największych gwiazd bezkompromisowej ery UFC, który zmaga się z własnymi demonami, karierą i trudną relacją z partnerką Dawn Staples.

The Independent poszło jeszcze dalej, publikując recenzję zatytułowaną: „Dwayne Johnson to prawdziwy aktor i potencjalny przyszły zdobywca Oscara”. Portal zauważa jednak, że mimo świetnego występu gwiazdora, sam film ma problemy z utrzymaniem narracyjnego tempa.

Dwayne Johnson rządzi w całej sprawie dzięki swojej naprawdę niezwykłej roli wojownika Marka Kerra, znikając tak całkowicie pod zdumiewającymi protezami Kazu Hiru, że początek filmu, zaprezentowany jako współczesny materiał filmowy z wydarzenia w Sao Paulo z 1997 roku, wygląda autentycznie.

Johnson, który zaczynał karierę jako zapaśnik WWE, od ponad dwóch dekad jest jednym z największych gwiazdorów kina akcji i komedii – od serii Szybcy i wściekli po filmy familijne Disneya. Krytycy podkreślają jednak, że rola w The Smashing Machine może być dla niego punktem zwrotnym – dowodem, że potrafi udźwignąć nie tylko widowiska pełne efektów specjalnych, lecz także intymne dramaty psychologiczne.

Indiewire określiło Johnsona jako „idealnie pasującego do Safdiego”, a Variety nazwało jego kreację „objawieniem”. Choć nie brakuje opinii bardziej sceptycznych – jak ta z Vulture, które twierdzi, że Johnson jest „jedyną rzeczą w tym filmie” – wydaje się, że aktor wreszcie pokazał widzom swoją najbardziej wrażliwą stronę.

Czy The Smashing Machine otworzy mu drzwi do ról dramatycznych i być może nawet nagród filmowych? Nominacja do Oscara? Na odpowiedź trzeba będzie poczekać do 3 października, gdy A24 wprowadzi film do kin. Już wcześniej udostępnialiśmy pierwszy zwiastun widowiska.