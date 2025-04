Za tę rolę Dwayne Johnson otrzyma Oscara? The Smashing Machine w zwiastunie

Do sieci trafił pierwszy zwiastun oczekiwanego filmu The Smashing Machine od A24. To powstający od kilku lat projekt opowiadający o legendarnym zawodniku MMA, w którego wcielił się Dwayne Johnson. Według relacji osób związanych z produkcją filmu, jest to występ godny Oscara. Aktor z pewnością ma nadzieję, że ta rola stanie się przełomowa w jego karierze i udowodni, że potrafi poradzić sobie również grając dramatyczne postacie. Pierwszy zwiastun The Smashing Machine zobaczycie poniżej.

The Smashing Machine to solowy debiut reżyserski Benny’ego Safdiego, który do tej pory współpracował ze swoim bratem Joshem przy niezależnych hitach A24. Johnson i Safdie po raz pierwszy nawiązali współpracę przy tym projekcie w 2019 roku, ale z powodu pandemii stracili ze sobą kontakt i wstrzymali prace nad filmem. Wiele lat później Johnson i Emily Blunt rozmawiali przez telefon, gdy aktorka ujawniła, że ​​właśnie obejrzała dokument The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr z 2002 roku i zachęciła Johnsona, aby powrócić do tego projektu.