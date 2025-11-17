Aktorska wersja Vaiany w pierwszym zwiastunie. Nie zabrakło ulubionego bohatera fanów i nie chodzi o Dwayne’a Johnsona

Wytwórnia zaprezentowała pierwszy zwiastun aktorskiej wersji Vaiana: Skarb oceanu. W nowej interpretacji hitu z 2016 roku w roli młodej bohaterki zobaczymy Catherine Laga‘aia. Do swojej postaci powróci Dwayne Johnson, który ponownie wciela się w Maui, półboga prowadzącego nastolatkę przez pełną wyzwań morską wyprawę, mającą uratować jej dom i bliskich. Zwiastun prezentuje także wygląd ulubieńca fanów, czyli koguta Heiheia. Materiał zobaczycie poniżej.

Vaiana – pierwszy zwiastun aktorskiej wersji

Choć Johnson zachował rolę z animacji, w nowej produkcji Vaiana zyskuje nowy głos i twarz. W oryginale z 2016 roku bohaterkę zagrała Auli’i Cravalho, natomiast w filmie aktorskim zastępuje ją debiutująca Catherine Laga‘aia. W wywiadzie młoda aktorka podkreśliła, że udział w projekcie ma dla niej wyjątkowe znaczenie.