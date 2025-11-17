Aktorska wersja Vaiany w pierwszym zwiastunie. Nie zabrakło ulubionego bohatera fanów i nie chodzi o Dwayne’a Johnsona

Disney mocno wierzy w sukces swojego najnowszego aktorskiego remake’u animowanego hitu.
Wytwórnia zaprezentowała pierwszy zwiastun aktorskiej wersji Vaiana: Skarb oceanu. W nowej interpretacji hitu z 2016 roku w roli młodej bohaterki zobaczymy Catherine Laga‘aia. Do swojej postaci powróci Dwayne Johnson, który ponownie wciela się w Maui, półboga prowadzącego nastolatkę przez pełną wyzwań morską wyprawę, mającą uratować jej dom i bliskich. Zwiastun prezentuje także wygląd ulubieńca fanów, czyli koguta Heiheia. Materiał zobaczycie poniżej.
Vaiana – pierwszy zwiastun aktorskiej wersji
Choć Johnson zachował rolę z animacji, w nowej produkcji Vaiana zyskuje nowy głos i twarz. W oryginale z 2016 roku bohaterkę zagrała Auli’i Cravalho, natomiast w filmie aktorskim zastępuje ją debiutująca Catherine Laga‘aia. W wywiadzie młoda aktorka podkreśliła, że udział w projekcie ma dla niej wyjątkowe znaczenie.
Jestem naprawdę podekscytowana, że mogę wcielić się w tę bohaterkę, ponieważ Vaiana jest jedną z moich ulubionych postaci. Mój dziadek pochodzi z Fa‘aala, Palauli na Savai‘i. A moja babcia jest z Leulumoega Tuai na głównej wyspie Upolu na Samoa. To dla mnie zaszczyt móc celebrować kulturę Samoa i wszystkich mieszkańców Pacyfiku, a także reprezentować dziewczyny, które wyglądają tak jak ja.
W obsadzie znajdą się również: John Tui jako ojciec Vaiany, wódz Tui, oraz Frankie Adams jako jej matka Sina. Rena Owen zagra natomiast babcię Talę.
Za scenariusz ponownie odpowiada Jared Bush, który pracował przy animacji sprzed lat, tym razem współtworząc historię razem z Daną Ledoux Miller. Reżyserią zajmuje się Thomas Kail, znany z Grease: Na żywo oraz Hamiltona. Wśród producentów znajdują się Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia i Beau Flynn. Do pracy nad muzyką wraca Mark Mancina. Lin Manuel Miranda, odpowiedzialny za część kultowych piosenek z oryginału, tym razem będzie jednym z producentów.
Przypomnijmy, że premiera aktorskiej wersji Vaiany została wyznaczona na 10 lipca 2026 roku.
