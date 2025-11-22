Zaloguj się lub Zarejestruj

Disney kasuje kontynuację swojego hitu? Miała być wielka seria, ale wytwórnia z niej rezygnuje

Radosław Krajewski
2025/11/22 09:30
Dwayne Johnson przekazał przykre wieści dla osób, które czekały na kolejną część filmu z jego udziałem.

Wygląda na to, że planowana kontynuacja filmu Wyprawa do dżungli zostaje odłożona na półkę. Dwayne Johnson i Emily Blunt, gwiazdy kinowego hitu z 2021 roku, przyznali w najnowszych wywiadach, że Disney nie jest już zainteresowany rozwijaniem tej marki. Produkcja inspirowana klasyczną atrakcją z parków rozrywki studia miała stanowić kolejny filar przygodowej oferty Disneya podobnie jak Piraci z Karaibów.

Wyprawa do dżungli

Wyprawa do dżungli – druga część skasowana przez Disneya?

Zapytany przez Entertainment Weekly o status sequela, Johnson stwierdził:

Nie sądzę.

Aktor doprecyzował, że zmiany kadrowe w Disneyu oraz pandemia znacząco wpłynęły na decyzje biznesowe wytwórni:

Myślę, że gdy Disney znalazł się pod nowym kierownictwem, zaszła zmiana po okresie pandemii. COVID zmienił naszą branżę na wiele sposobów. Myślę, że spojrzeli na tę markę i uznali: zrobiliśmy to raz, nie jesteśmy pewni czy warto do tego wracać.

Emily Blunt również nie ma wątpliwości, że Disney nie planuje kontynuacji Wyprawy do dżungli:

Nie chcieli ponownie wypływać na szerokie wody i to jest w porządku.

Pierwsze informacje o kontynuacji pojawiły się już w sierpniu 2021 roku, tuż po tym jak Wyprawa do dżungli przekroczyła w Ameryce granicę stu milionów dolarów wpływów z kin. Johnson i Blunt mieli wrócić jako kapitan Frank Wolff i nieustraszona badaczka dr Lily Houghton, a na fotelu reżysera ponownie zasiąść miał Jaume Collet Serra. Przez kolejne lata nie pojawiły się jednak żadne konkretny o postępie prac.

Wyprawa do dżungli zadebiutowała 30 lipca 2021 roku równolegle w kinach i na Disney+ za dodatkową opłatą. W weekend otwarcia produkcja zgarnęła 34,2 miliona dolarów w box office i 30 milionów z platformy streamingowej. Po kilku tygodniach film osiągnął 100 milionów dolarów w USA, a globalnie zakończył swój wynik na poziomie 221 milionów.

Choć marzenia o kontynuacji wydają się dziś gasnąć, zarówno Johnson jak i Blunt wciąż podkreślają wyjątkowo udaną współpracę przy pierwszym filmie. Fani tej przygodowej produkcji mogą jednak na razie odłożyć nadzieje na powrót do amazońskiej dżungli.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/jungle-cruise-sequel-dead-disney-dwayne-johnson-1236588074/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 09:47

Ani mnie to nie ziębi ani nie grzeje, ale jaki dokładnie ma COVID wpływ na decyzje o nie kręceniu filmu przygodowego? Bo to jest na tyle "bezpieczny" gatunek filmowy że trochę nie rozumiem co by tu pandemia miała do rzeczy... no, ale te wymówkę będziemy jeszcze słyszeć przez jakieś 10 lat. Nie że ich filmy są za drogie i jakość/marka Disneya spadła na tyle że ludzie kręcą nosem...




