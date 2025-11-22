Disney kasuje kontynuację swojego hitu? Miała być wielka seria, ale wytwórnia z niej rezygnuje

Dwayne Johnson przekazał przykre wieści dla osób, które czekały na kolejną część filmu z jego udziałem.

Wygląda na to, że planowana kontynuacja filmu Wyprawa do dżungli zostaje odłożona na półkę. Dwayne Johnson i Emily Blunt, gwiazdy kinowego hitu z 2021 roku, przyznali w najnowszych wywiadach, że Disney nie jest już zainteresowany rozwijaniem tej marki. Produkcja inspirowana klasyczną atrakcją z parków rozrywki studia miała stanowić kolejny filar przygodowej oferty Disneya podobnie jak Piraci z Karaibów.

Nie chcieli ponownie wypływać na szerokie wody i to jest w porządku.

Emily Blunt również nie ma wątpliwości, że Disney nie planuje kontynuacji Wyprawy do dżungli:

Myślę, że gdy Disney znalazł się pod nowym kierownictwem, zaszła zmiana po okresie pandemii. COVID zmienił naszą branżę na wiele sposobów. Myślę, że spojrzeli na tę markę i uznali: zrobiliśmy to raz, nie jesteśmy pewni czy warto do tego wracać.

Pierwsze informacje o kontynuacji pojawiły się już w sierpniu 2021 roku, tuż po tym jak Wyprawa do dżungli przekroczyła w Ameryce granicę stu milionów dolarów wpływów z kin. Johnson i Blunt mieli wrócić jako kapitan Frank Wolff i nieustraszona badaczka dr Lily Houghton, a na fotelu reżysera ponownie zasiąść miał Jaume Collet Serra. Przez kolejne lata nie pojawiły się jednak żadne konkretny o postępie prac.

Wyprawa do dżungli zadebiutowała 30 lipca 2021 roku równolegle w kinach i na Disney+ za dodatkową opłatą. W weekend otwarcia produkcja zgarnęła 34,2 miliona dolarów w box office i 30 milionów z platformy streamingowej. Po kilku tygodniach film osiągnął 100 milionów dolarów w USA, a globalnie zakończył swój wynik na poziomie 221 milionów.

Choć marzenia o kontynuacji wydają się dziś gasnąć, zarówno Johnson jak i Blunt wciąż podkreślają wyjątkowo udaną współpracę przy pierwszym filmie. Fani tej przygodowej produkcji mogą jednak na razie odłożyć nadzieje na powrót do amazońskiej dżungli.