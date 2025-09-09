Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwayne Johnson zrzuca wagę do nowej roli. Rock zagra ekscentrycznego 70-latka z… kurczakiem u boku

Jakub Piwoński
2025/09/09 13:30
Dwayne Johnson wyraźnie schudł. Znamy przyczynę.

Dwayne “The Rock” Johnson znów przechodzi spektakularną metamorfozę. Po tym, jak nabrał masy mięśniowej, by wcielić się w fightera Marka Kerra w nagradzanym filmie The Smashing Machine, aktor został zauważony z wyraźnie szczuplejszą sylwetką. Okazuje się, że to przygotowania do kolejnej, nietypowej roli.

Dwayne Johnson
Dwayne Johnson
Jeff Kravitz/FilmMagic; Pascal Le Segretain/Getty

Dwayne Johnson i jego metamorfoza

Johnson wystąpi w filmie Lizard Music w reżyserii Benny’ego Safdiego, z którym współpracował już przy Smashing Machine. Tym razem nie będzie superbohaterem ani wojownikiem, lecz… kapryśnym 70-latkiem o pseudonimie Chicken Man. Bohater ma dość osobliwego towarzysza – najlepszego przyjaciela, którym jest… siedemdziesięcioletni kurczak. Produkcja bazuje na powieści Daniela Pinkwatera.

Wciąż mam przed sobą długą drogę” — przyznał aktor podczas Festiwalu Filmowego w Toronto, gdzie promował The Smashing Machine. — “Jestem podekscytowany szansą, by znów się odmienić, tak jak udało mi się to wcześniej. Tym razem oznacza to mniej kurczaka na talerzu.”

Dla Johnsona to kolejne wyjście poza schemat kina akcji, z którym od lat jest kojarzony. Jak sam podkreśla, czuje potrzebę przełamywania swojego wizerunku:

Przez kilka lat czułem się zaszufladkowany, bo sam na to pozwoliłem. Teraz chcę sięgać po inne historie.

Choć Rock skupia się na ambitnych projektach, nie zamierza całkowicie rezygnować z blockbusterów. Ujawnił, że jeszcze w tym roku rozpocznie zdjęcia do Jumanji 3, gdzie ponownie zagra u boku Kevina Harta.

Dwayne Johnson i Emily Blunt podczas festiwalu w Wenecji
Dwayne Johnson i Emily Blunt podczas festiwalu w Wenecji
AFP / Tiziana Fabi

Źródło:https://variety.com/2025/film/markets-festivals/dwayne-johnson-weight-loss-chicken-man-movie-1236512134/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


