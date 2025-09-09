Dwayne Johnson zrzuca wagę do nowej roli. Rock zagra ekscentrycznego 70-latka z… kurczakiem u boku

Dwayne “The Rock” Johnson znów przechodzi spektakularną metamorfozę. Po tym, jak nabrał masy mięśniowej, by wcielić się w fightera Marka Kerra w nagradzanym filmie The Smashing Machine, aktor został zauważony z wyraźnie szczuplejszą sylwetką. Okazuje się, że to przygotowania do kolejnej, nietypowej roli.

Dwayne Johnson i jego metamorfoza

Johnson wystąpi w filmie Lizard Music w reżyserii Benny’ego Safdiego, z którym współpracował już przy Smashing Machine. Tym razem nie będzie superbohaterem ani wojownikiem, lecz… kapryśnym 70-latkiem o pseudonimie Chicken Man. Bohater ma dość osobliwego towarzysza – najlepszego przyjaciela, którym jest… siedemdziesięcioletni kurczak. Produkcja bazuje na powieści Daniela Pinkwatera.