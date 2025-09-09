Dwayne Johnson zrzuca wagę do nowej roli. Rock zagra ekscentrycznego 70-latka z… kurczakiem u boku

Johnson wystąpi w filmie Lizard Music w reżyserii Benny’ego Safdiego, z którym współpracował już przy Smashing Machine. Tym razem nie będzie superbohaterem ani wojownikiem, lecz… kapryśnym 70-latkiem o pseudonimie Chicken Man. Bohater ma dość osobliwego towarzysza – najlepszego przyjaciela, którym jest… siedemdziesięcioletni kurczak. Produkcja bazuje na powieści Daniela Pinkwatera.
“Wciąż mam przed sobą długą drogę” — przyznał aktor podczas Festiwalu Filmowego w Toronto, gdzie promował The Smashing Machine. — “Jestem podekscytowany szansą, by znów się odmienić, tak jak udało mi się to wcześniej. Tym razem oznacza to mniej kurczaka na talerzu.”
Dla Johnsona to kolejne wyjście poza schemat kina akcji, z którym od lat jest kojarzony. Jak sam podkreśla, czuje potrzebę przełamywania swojego wizerunku:
Przez kilka lat czułem się zaszufladkowany, bo sam na to pozwoliłem. Teraz chcę sięgać po inne historie.
Choć Rock skupia się na ambitnych projektach, nie zamierza całkowicie rezygnować z blockbusterów. Ujawnił, że jeszcze w tym roku rozpocznie zdjęcia do Jumanji 3, gdzie ponownie zagra u boku Kevina Harta.
